Esta es la declaración final de la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá

25 de abril de 2023:

05:20 p.m.

Junto a las delegaciones de los países que participaron en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela en Bogotá, el Gobierno de Colombia encontró "posiciones en común" en tres puntos claves de la cumbre.

Estos fueron:

La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela.

Además, el Gobierno del presidente Gustavo Petro indicó que "representantes de un grupo de países que hicieron parte de la conferencia informaran al presidente Nicolás Maduro, a partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil, los resultados de la misma para su evaluación y comentarios".

Finalmente, añadieron que "se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del Presidente Gustavo Petro, a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy".

05:00 p.m.

Finalizó la reunión privada de las delegaciones que asistieron a la Conferencia Internacional sobre Venezuela en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, ofreció las declaraciones finales sobre las conclusiones resultantes de dicha cumbre.

Según el funcionario, se identificaron “posiciones comunes” respecto a la situación política en Venezuela, entre ellas, “la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos”.

03:00 p.m.

Miembros del Gobierno de Colombia se encuentran reunidos en la Casa de Nariño con la delegación estadounidense que participó en la Conferencia Internacional sobre Venezuela.

En la reunión de alto nivel está Chris Dodd, asesor presidencial especial para las Américas; Jon Finer, principal asesor adjunto de Seguridad Nacional de Joe Biden, y Juan González, asesor presidencial, responsable para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

02:00 p.m.

La congresista republicana María Elvira Salazar reaccionó a la llegada de Juan Guaidó a Estados Unidos, luego de ser expulsado de Colombia en el marco de la Conferencia Internacional sobre Venezuela en el país.

Salazar le dio la bienvenida a Guaidó a suelo norteamericano y afirmó que abogaría para que el Gobierno de Joe Biden le conceda asilo al líder opositor.

Asimismo, la congresista arremetió contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por la determinación. “El presidente Petro ha mostrado sus verdaderos colores, botó de Colombia, en pocas horas, a uno de los líderes de oposición más importantes de Venezuela”, dijo.

12:45 p.m.

A esta hora avanza la reunión privada entre los delegados internacionales para establecer la hoja de ruta que daría vía a la reactivación del diálogo político entre la oposición y el régimen de Venezuela.

Se espera que al término de ésta, las partes ofrezcan una declaración oficial para dar a conocer las conclusiones al respecto.

12:40 p.m.

En cuanto al tema de sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro, el presidente de Colombia afirmó que éstas han recaído sobre el pueblo venezolano.

América no puede ser un espacio de sanciones, tiene que ser un espacio de libertades y democracia. En el caso de Venezuela tenemos que andar por dos rieles al mismo tiempo: establecer el cronograma de las elecciones y el levantamiento de sanciones.

12:30 p.m.

El presidente Gustavo Petro aseguró que le pidió al régimen venezolano que se integre al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual abandonó en el año 2012. “Que por ahí podamos encontrar las fórmulas para una mejor democracia”, afirmó.

12:15 p.m.

Entrando en materia, el mandatario colombiano manifestó su deseo de lograr un consenso en la cumbre para que sea bien recibido por la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro.

La gran conquista es que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelvan una realidad. Que no sea un pueblo que se asusta por nada sino que sea libre y pueda tomar sus decisiones en profunda libertad: Gustavo Petro

11:59 a.m.

"Ojalá que esta cumbre no sea para que el régimen de Maduro siga pidiendo el fin de las sanciones. Las sanciones son un factor para que el régimen le ponga fecha, hora y día a las elecciones libres que está pidiendo el pueblo de Venezuela": manifestantes en la Plaza de Bolívar que protestan contra la cumbre internacional sobre Venezuela.

11:50 a.m.

Con un retraso de 50 minutos en la hora estipulada, inició la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá.

Al Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, llegaron las delegaciones de los países invitados para debatir sobre la situación política en Venezuela.

El saludo inicial estuvo a cargo del presidente Gustavo Petro, quien instaló la mesa y dio la bienvenida a las representaciones diplomáticas.

"Esta conferencia tiene muchas expectativas (...) puede generar grandes decepciones. Yo espero que sea lo primero y se vuelva realidad. Hay dos procesos en esta esquina de América del Sur: el proceso de paz colombiano y el proceso político de diálogo en Venezuela. En cierta forma, ambos países dependemos de la suerte de ambos”, afirmó el mandatario en su saludo inicial.

11:30 a.m.

A su llegada a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ofreció sus primeras declaraciones, donde hizo referencia a la expulsión del líder opositor Juan Guaidó de Colombia.

“No puedo hablar en nombre de Gobierno colombiano, él sabe a quién convoca”, dijo.

Además, habló sobre las sanciones del régimen de Nicolás Maduro y aseguró que en un proceso de normalización democrática "viene bien el levantamiento gradual de sanciones".

11:00 a.m.

Distintas delegaciones de los países participantes se encuentran en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, para dar inicio a la conferencia.

De acuerdo con la Cancillería, las representaciones deEstados Unidos, España, Brasil y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ya se encuentran en el sitio.

10:45 a.m.

Miembros de la sociedad civil venezolana se congregaron a las afueras de la Plaza de Bolívar en Bogotá para manifestarse en contra de la Conferencia Internacional y exigir elecciones libres en Venezuela.

Con banderas de su país y mensajes que rechazan al régimen de Nicolás Maduro, los manifestantes piden a los cancilleres presentes en la cumbre que se defina un calendario electoral para Venezuela.

“Que el régimen le ponga fecha, hora y día a las elecciones libres que está pidiendo el pueblo de Venezuela”: manifestantes en la Plaza de Bolívar.

10:30 a.m.

En minutos dará inicio a la Conferencia Internacional sobre Venezuela en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Según informó el mandatario colombiano, 20 países con sus Cancillerías se encuentran el en recinto para hacer "recomendaciones al Gobierno y la oposición venezolana con el fin de llegar a una decisión libre y soberana del pueblo".

10:00 a.m.

Líderes políticos de Venezuela rechazan la reciente salida de Juan Guaidó de Colombia y argumentan que se trató de una “expulsión arbitraria” del líder político.

“Voluntad Popular rechaza la arbitraria expulsión del líder político venezolano, Juan Guaidó, de suelo colombiano, por parte del gobierno de Gustavo Petro, quien con esta decisión avala las amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro contra el líder de nuestro partido”, detalló el Partido Voluntad Popular en un comunicado.

Por su parte, Leopoldo López, político y líder opositor al régimen de Nicolás Maduro, indicó que con la expulsión de Guaidó "queda clara la simulación de Gustavo Petro cuando habla del Sistema Interamericano de DD. HH.".

09:30 a.m.

Congresistas de Estados Unidos se pronunciaron sobre la reciente expulsión del líder opositor venezolano Juan Guaidó de Colombia, cuando éste intentó ser parte de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Congresistas estadounidenses reaccionan a la expulsión de Juan Guaidó de territorio colombiano o

Para Richard Durbin, senador de Illinois, es decepcionante la determinación del Gobierno colombiano, ya que “Juan Guaidó hizo un esfuerzo patriótico y heroico para llevar la democracia al fallido estado criminal de Venezuela”.

“Es decepcionante que el gobierno colombiano, históricamente generoso con sus vecinos venezolanos, no pareciera tratarlo como corresponde”, agregó.

A su turno, Carlos Giménez, miembro de la Cámara de Representantes por el 26.° distrito de Florida, declaró: “la semana pasada, el presidente Biden le abrió las puertas descaradamente al narcoguerrillero de Gustavo Petro, alias Aureliano. Y así, Petro le da las gracias: expulsando al presidente Juan Guaidó, tras su llegada a Colombia. Con terroristas no se negocia”.

09:00 a.m.

En un nuevo mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro Urrego hace referencia a la salida de Juan Guaidó del territorio nacional e insiste que no hubo una “expulsión”.

"Al señor Guaidó no se le expulsó es mejor que la mentira no aparezca en la política. El señor Guaidó tenía un acuerdo para viajar a EEUU. Nosotros lo permitimos por razones humanitarias a pesar de la entrada ilegal en el país", acotó.

En ese mismo contexto, Migración Colombia emitió un comunicado en el que reafirma que el líder opositor venezolano no fue deportado ni expulsado del país.

“Al ciudadano Guaidó se le ofreció un permiso de tránsito, con el cual podía permanecer de manera regular por 15 días y transitar libremente por el territorio nacional.Sin embargo, ingresó de manera irregular al país por lo que, al momento de su salida, se le notificó de la apertura de un proceso administrativo y se le aplicó el mismo procedimiento que se realiza con cualquier ciudadano extranjero en su condición”, añadió la dependencia.

08:30 a.m.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se refirió en su cuenta de Twitter a la reciente salida del dirigente opositor Juan Guaidó del país.

VEA TAMBIÉN "No tiene por qué entrar ilegalmente al país": presidente Petro sobre expulsión de Guaidó o

“Simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido. No tiene porque entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EE. UU. voló hacia ese país”, afirmó.

En ese contexto, el mandatario señaló que "un sector político quería perturbar el libre desarrollo de la Conferencia Internacional sobre Venezuela".

08:00 a.m.

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, habló sobre el proceso de expulsión de Juan Guaidó de Colombia hacia Estados Unidos.

"Estuvo acompañado por agentes de EE. UU. en el aeropuerto El Dorado y el pasaje fue suministrado por Estados Unidos", dijo.

Asimismo, el funcionario diplomático indicó que la salida de Guaidó se dio bajo la Constitución y la ley. "Migración no se podía quedar quieta", dijo.

Por otra parte, indicó que hay un interés por parte de Estados Unidos para que "el acto de hoy sea absolutamente transparente y exitoso".

07:00 a.m.

En diálogo con NTN24, Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, habló sobre la expulsión de Juan Guaidó de territorio colombiano, la cual comparó con la situación que viven millones de migrantes que han dejado su país.

"Si para él (Álvaro Leyva) es inapropiada la manera como llegó Juan Guaidó a Colombia, supongo que también debe ser inapropiada la forma como casi 8 millones de seres humanos hemos tenido que huir de Venezuela", afirmó.

En esa misma línea, Ledezma lamentó las palabras del canciller colombiano y recalcó que dichas declaraciones "ponen en entredicho el carácter neutral del moderador de esta cumbre que es el presidente Petro".

04:00 a.m.

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó llegó al Aeropuerto Internacional de Miami, luego de ser expulsado de Colombia, en donde un equipo de NTN24 lo esperaba.

“Lamentablemente debo decir que la persecución se sintió en Colombia también”, afirmó el líder opositor desde el aeropuerto.

24 de abril de 2023:

11:00 p.m.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Juan Guaidó aseguró que abandonó Colombia por "amenazas del régimen de Nicolás Maduro a su familia".

VEA TAMBIÉN “La persecución se sintió en Colombia también”: Juan Guaidó a su llegada a Miami tras salir de Colombia o

“Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles”, indicó.

10:30 p.m.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó la salida de Juan Guaidó del país.

VEA TAMBIÉN La Cancillería de Colombia afirma que “no ha invitado” a Juan Guaidó a la Conferencia Internacional sobre Venezuela o

“En horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche. El pasaje ya había sido adquirido por él”, indicó la cancillería.

10:00 p.m.

El Gobierno de Colombia expulsó al expresidente interino venezolano, Juan Guaidó, luego de que éste llegara al territorio nacional para la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, evento diplomático convocado por el presidente Gustavo Petro Urrego.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Colombia expulsa a Juan Guaidó hacia los Estados Unidos o

El líder opositor venezolano salió de Colombia la noche del lunes 24 rumbo a Miami (Estados Unidos) en un vuelo comercial.

05:00 p.m.

La cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo referencia a la conferencia en Bogotá (Colombia) y exigió que se levanten todas las sanciones y se desbloqueen los fondos acordados en la firma del convenio en noviembre en México como condición para retomar el diálogo con la oposición en ese país.

VEA TAMBIÉN Maduro exige que le "depositen" los $3.200 millones de dólares acordados para regresar al diálogo en México o

"Escuchen bien, presidente Petro, Canciller Leyva y los 20 países que estarán en la cumbre en Bogotá, si alguno de ustedes quiere que las negociaciones entre este sector minoritario de la oposición, llamada la Plataforma Unitaria, y el gobierno bolivariano y chavista de Venezuela vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo: en el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el gobierno de EEUU deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre. Sencillito".

04:00 p.m.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, aseguró que el Gobierno no invitó al líder opositor y expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la conferencia internacional convocada en Bogotá.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco”, expresó inicialmente Leyva.