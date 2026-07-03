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Viernes, 03 de julio de 2026
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María Corina Machado

"Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se ha convertido en un estado fallido": María Corina Machado habla sobre su posible regreso

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado - AFP
La líder demócrata dialogó con la prensa sobre su posible regreso a Venezuela y la tragedia que atraviesa el país tras los terremotos.

La líder democrática María Corina Machado sostuvo este viernes que su regreso a Venezuela sería un factor estabilizador en un proceso de transición, y aseveró que el país se encuentra ante un "Estado fallido" tras la inacción del régimen tras los devastadores terremotos.

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"Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se ha convertido en un estado fallido, la urgencia y la necesidad de contrición de la institucionalidad para que pueda haber confianza", aseveró Machado en un diálogo con periodistas.

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"Estoy convencida que para facilitar el avance en un proceso de transición mi presencia contribuye y estabilizar es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita ante la ausencia del estado. Mi presencia busca articular para que el proceso sea constructivo y no destructivo", complementó.

María Corina también agradeció a los países que han enviado rescatistas y apoyo a Venezuela para ayudar a los damnificados de los terremotos: "Estoy profundamente agradecida a los Estados Unidos y a todos los países que han colaborado, los he estado llamando para agradecer personalmente su labor y solidaridad".

La premio Nobel de Paz en 2025 habló de su seguridad y señaló que no ha solicitado recursos a ningún país para financiarla.

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"En relación a los temas de seguridad, Ni yo ni nuestros equipos hemos solicitado recursos de ninguna nación para mi seguridad, todos los recursos deben ir para atender la emergencia y la reconstrucción del país", señaló.

Machado acusó el lunes al régimen de Delcy Rodríguez de haber cerrado el espacio aéreo para impedirle volver.

Los dos terremotos de Venezuela han causado más de 2.500 muertos y 12.400 heridos, especialmente en el estado La Guaira y en Caracas. Casi 200 edificios colapsaron totalmente, según cifras oficiales.

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