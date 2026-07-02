"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

El activista político venezolano Lorent Saleh lanzó un contundente llamado a la líder democrática María Corina Machado para que regrese a Venezuela sin solicitar autorización externa.

En entrevista con el programa La Noche, el exprisionero del régimen madurista, quien recientemente volvió al país tras 13 años de exilio forzado para participar en las labores humanitarias posteriores al terremoto, instó a Machado a confiar en su propio liderazgo y en el respaldo popular.

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre a Venezuela", señaló Saleh. El activista cuestionó la necesidad de que la galardonada con el Premio Nobel de Paz busque garantías externas para su retorno: "¿Cómo es eso que tiene que estar pidiendo permiso? Este es mi país".

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Saleh enfatizó que "María Corina tiene que confiar en su liderazgo" y añadió que "a ella la tiene que proteger su propia gente".

El activista también sugirió que Machado done el dinero del Premio Nobel y regrese directamente al país. "Nosotros no merecemos el tutelaje de nuestro país", afirmó en referencia a la polémica con Estados Unidos por el regreso de la líder democrática a Venezuela.

Sobre el tema, el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre la intención de la líder democrática venezolana y premio Nobel de Paz María Corina Machado de regresar a Venezuela, en medio de la catástrofe por los devastadores terremotos que han golpeado al país suramericano.

En declaraciones en primicia a NTN24, un portavoz del Departamento de Estado afirmó: "La Administración Trump está únicamente centrada en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela. Nuestra respuesta ha sido rápida y eficaz".

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Además, el portavoz enfatizó en que introducir un debate político en este momento no es conveniente en medio de las operaciones de ayuda humanitaria que actualmente se desarrollan en territorio venezolano.