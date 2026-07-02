NTN24
Jueves, 02 de julio de 2026
Jueves, 02 de julio de 2026
María Corina Machado

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

julio 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
Programa: El Informativo
En entrevista con el programa La Noche, el exprisionero del régimen madurista, quien recientemente volvió al país tras 13 años de exilio, instó a Machado a confiar en su propio liderazgo y en el respaldo popular.

El activista político venezolano Lorent Saleh lanzó un contundente llamado a la líder democrática María Corina Machado para que regrese a Venezuela sin solicitar autorización externa.

En entrevista con el programa La Noche, el exprisionero del régimen madurista, quien recientemente volvió al país tras 13 años de exilio forzado para participar en las labores humanitarias posteriores al terremoto, instó a Machado a confiar en su propio liderazgo y en el respaldo popular.

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre a Venezuela", señaló Saleh. El activista cuestionó la necesidad de que la galardonada con el Premio Nobel de Paz busque garantías externas para su retorno: "¿Cómo es eso que tiene que estar pidiendo permiso? Este es mi país".

o

Saleh enfatizó que "María Corina tiene que confiar en su liderazgo" y añadió que "a ella la tiene que proteger su propia gente".

El activista también sugirió que Machado done el dinero del Premio Nobel y regrese directamente al país. "Nosotros no merecemos el tutelaje de nuestro país", afirmó en referencia a la polémica con Estados Unidos por el regreso de la líder democrática a Venezuela.

Sobre el tema, el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre la intención de la líder democrática venezolana y premio Nobel de Paz María Corina Machado de regresar a Venezuela, en medio de la catástrofe por los devastadores terremotos que han golpeado al país suramericano.

En declaraciones en primicia a NTN24, un portavoz del Departamento de Estado afirmó: "La Administración Trump está únicamente centrada en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela. Nuestra respuesta ha sido rápida y eficaz".

o

Además, el portavoz enfatizó en que introducir un debate político en este momento no es conveniente en medio de las operaciones de ayuda humanitaria que actualmente se desarrollan en territorio venezolano.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Regreso

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Departamento de Estado de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De exiliado a rescatista: Lorent Saleh regresa a Venezuela tras 13 años y envía contundente mensaje a María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los niños son los primeros en sufrir el impacto del sismo, pero son los últimos en recuperarse y eso evidentemente genera unos riesgos importantes de protección”: coordinador general de CEDODAP

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Que agarre un avión, que llegue a Colombia y entre": el mensaje de Lorent Saleh a María Corina Machado ante la polémica con EE. UU. por su regreso a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

Hicimos un recorrido en moto por La Guaira que evidencia la magnitud de la catástrofe

Escombros tras terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

¿Ha demostrado el régimen venezolano su incapacidad para atender la emergencia tras los terremotos?

Diosdado Cabello - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Mujer venezolana sobrevivió a los terremotos tras permanecer 14 horas bajo los escombros aferrada a su bebé

Deforestación - Foto Canva
Deforestación

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

Comparan a Diosdado Cabello con Stalin luego de que se refiriera al concepto de la "familia militar" en discurso dirigido a soldados del régimen

Estados Unidos intercepta buque | Foto @INDOPACOM
Ataque al régimen de Irán

En video: Así fue como Estados Unidos interceptó y abordó un buque vinculado al régimen de Irán en el Océano

Kiev (Ucrania) - Foto EFE
Ataques de Rusia a Ucrania

"Rusia desató el infierno": atroz ataque con cientos de drones y decenas de misiles contra Ucrania deja 18 muertos y día de luto en Kiev

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / NRG Stadium de Houston, Texas - Fotos: EFE / NTN24
Mundial

¿Se le dará la revancha? Cristiano Ronaldo vuelve a pisar este estadio mundialista y buscará sumar de a tres con la selección de Portugal

Mercedes-Benz Stadium - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Estadio con techo retráctil y la pantalla 360 más grande del mundo será una de las sedes con mayor actividad de todo el Mundial 2026

Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

Comparan a Diosdado Cabello con Stalin luego de que se refiriera al concepto de la "familia militar" en discurso dirigido a soldados del régimen

House Of The Dragon | Foto: AFP
House of the Dragon

El nuevo episodio de la tercera temporada de "House Of The Dragon" rompe récord de puntuación en la famosa plataforma de IMDb

Estados Unidos intercepta buque | Foto @INDOPACOM
Ataque al régimen de Irán

En video: Así fue como Estados Unidos interceptó y abordó un buque vinculado al régimen de Irán en el Océano

Kiev (Ucrania) - Foto EFE
Ataques de Rusia a Ucrania

"Rusia desató el infierno": atroz ataque con cientos de drones y decenas de misiles contra Ucrania deja 18 muertos y día de luto en Kiev

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre