"María Corina Machado es venezolana y no necesita la autorización de la dictadora Delcy ni de nadie": congresista de EE. UU. sobre intención de la Premio Nobel de regresar

La congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar se pronunció en apoyo a la intención de la líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de regresar a Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron el pasado 24 de junio al país y que dejan más de 2.500 muertos.

“Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: María Corina Machado es venezolana y no necesita la autorización de la dictadora Delcy ni de nadie para regresar a su país”, afirmó Salazar en sus redes sociales.

Para la congresista “el pueblo venezolano necesita a María Corina, y nadie tiene el derecho de impedirle volver a la tierra por la que ha luchado con tanta valentía”.

“El miedo del régimen es evidente. Saben que los venezolanos están con ella y que su regreso representa la esperanza de una Venezuela libre”, aseveró.

Machado, cabe resaltar, ha hecho públicas sus intenciones de regresar a Venezuela para apoyar en medio de la tragedia que vive el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre la intención de la líder democrática venezolana y premio Nobel de Paz María Corina Machado de regresar a Venezuela en declaraciones en primicia a NTN24.

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó: "La Administración Trump está únicamente centrada en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela. Nuestra respuesta ha sido rápida y eficaz".

Además, el portavoz enfatizó en que introducir un debate político en este momento no es conveniente en medio de las operaciones de ayuda humanitaria que actualmente se desarrollan en territorio venezolano.

"Añadir cuestiones políticas delicadas a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia", señaló el portavoz.

Tras este pronunciamiento, sigue siendo incierta la decisión de la líder democrática sobre su retorno.

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No obstante, múltiples informes de prensa han revelado que la Administración Trump ha marcado distancia frente a esta intención y su consejo persistente ha sido que Machado no regrese al país por ahora, algo que se confirma con el pronunciamiento a NTN24 este jueves.