La Aeronáutica Civil prohíbe el uso de drones en Cali y su área metropolitana por la transmisión de mando presidencial

Con el objetivo de reforzar los esquemas de seguridad, proteger a los dignatarios internacionales y garantizar el desarrollo de la agenda oficial durante los actos de la transmisión de mando presidencial, la Aerocivil de Colombia decretó la prohibición temporal de operaciones aéreas con drones en Santiago de Cali y sus municipios.

La restricción regirá de manera continua e ininterrumpida desde las 00:00 horas del jueves 6 de agosto hasta las 23:59 horas del sábado 8 de agosto de 2026.

La prohibición abarca la totalidad del espacio aéreo en las siguientes localidades del departamento del Valle del Cauca, incluyendo sus áreas perimetrales y de aproximación (​Santiago de Cali, ​Yumbo, ​Jamundí, Candelaria y ​Palmira).

La disposición cobija a usuarios recreativos y comerciales, pilotos remotos y empresas operadoras. Durante el periodo fijado, quedan suspendidas todas las actividades no tripuladas, tales como coberturas periodísticas, producciones audiovisuales, publicidad, inspecciones técnicas, topografía y vuelos recreativos o de instrucción.



Únicamente podrán operar aeronaves no tripuladas pertenecientes a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, organismos de inteligencia del Estado y unidades de Gestión del Riesgo, las cuales deberán contar con autorización previa y articulación con las autoridades aeronáuticas.

La autoridad aeronáutica reiteró que los canales de atención al usuario y la Central de Información Aeronáutica (AHO) permanecerán activos durante las 72 horas de la medida para atender inquietudes y coordinar las operaciones autorizadas con las fuerzas de seguridad en la región.