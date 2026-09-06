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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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Ataque

Estados Unidos hunde estación flotante de combustible que apoyaba operaciones de Los Choneros en Ecuador

septiembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos hunde estación flotante de combustible que apoyaba operaciones de Los Choneros en Ecuador - Captura de video
Estados Unidos hunde estación flotante de combustible que apoyaba operaciones de Los Choneros en Ecuador - Captura de video
La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés)

El Comando Sur de Estados Unidos informó que hundió una estación flotante de reabastecimiento de combustible que operaba en apoyo a las actividades de narcotráfico de la organización Los Choneros en el Pacífico Oriental, según informó la entidad militar el 5 de septiembre de 2026.

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La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés), que interceptó múltiples embarcaciones configuradas como una estación de reabastecimiento dedicada a "operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar", de acuerdo con el comunicado oficial del Comando Sur.

La inteligencia estadounidense confirmó que "las embarcaciones operaban en apoyo de la violenta organización narcoterrorista Los Choneros", uno de los grupos criminales más poderosos de Ecuador, vinculado al tráfico internacional de cocaína y a la violencia que afecta al país sudamericano.

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Los individuos que se encontraban a bordo de la embarcación principal fueron removidos y "transferidos a las autoridades ecuatorianas", indicó el Comando Sur. Una vez evacuada la tripulación y despejada la nave, las fuerzas de Washington procedieron a hundir tanto la embarcación principal como las naves de apoyo conectadas a ella.

El Comando Sur enfatizó que la JTF-WHEM "continúa realizando operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental".

Los Choneros, originalmente una banda carcelaria ecuatoriana, se ha transformado en una de las principales organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región, con conexiones a cárteles mexicanos y capacidad para mover grandes volúmenes de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

La operación contó con la participación del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, la Marina estadounidense y coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

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