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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Régimen iraní recibió respuesta oficial de Estados Unidos a su última oferta para dar fin a la guerra

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Asfixia económica de EEUU al régimen de Irán - Foto: EFE/Canva
Asfixia económica de EEUU al régimen de Irán - Foto: EFE/Canva
Hace unos días, el mandatario norteamericano Donald Trump rechazó la propuesta iraní, pero Teherán seguía esperando una respuesta oficial por medio de Catar, que ejerce de mediador.

El régimen de Irán confirmó este miércoles que recibió una respuesta formal de Estados Unidos a su propuesta para terminar el conflicto en Oriente Medio, indicaron medios oficiales sin precisar el contenido.

"En el consejo de ministros celebrado hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, presentó la propuesta de la parte estadounidense al presidente, Masud Pezeshkian", declaró a la agencia oficial Irna la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani.

Hace unos días, el mandatario norteamericano Donald Trump rechazó la propuesta iraní, pero Teherán seguía esperando una respuesta oficial por medio de Catar, que ejerce de mediador.

Tras más de siete meses de conflicto y bloqueo diplomático, las conversaciones indirectas entre norteamericanos e iraníes se reanudaron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU, aunque su desenlace sigue siendo muy incierto.

Irán afirma haber planteado siete condiciones para poner fin a las hostilidades y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, principal punto de fricción en la guerra.

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No todas las condiciones se conocen públicamente, pero se sabe que Teherán exige el cese de las hostilidades en todos los frentes de Oriente Medio, incluido Líbano, donde Israel se enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá.

También exige el desbloqueo de sus activos congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones que afectan a su sector petrolero.

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el estallido de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos a finales de febrero.

Estados Unidos respondió varios meses después imponiendo su propio bloqueo a los puertos iraníes, una medida que afecta a las exportaciones de crudo de Teherán.

Sobre el terreno, se ha observado una relativa calma en semanas recientes. Estados Unidos no ha atacado a Irán desde el 1 de septiembre, aunque algunas embarcaciones siguen siendo atacadas regularmente en el estrecho de Ormuz.

No obstante, Estados Unidos ha intensificado su guerra económica contra Irán, y ha impuesto sanciones a las compañías aéreas iraníes y prometió mostrarse inflexible con las empresas extranjeras que les presten asistencia.

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