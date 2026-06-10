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Miércoles, 10 de junio de 2026
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Narcotráfico

Estados Unidos anuncia que en próximas horas se conocerían "noticias importantes" vinculadas a Venezuela y estrategia contra el narcotráfico

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth | Foto EFE
Pete Hegseth | Foto EFE
Pete Hegseth explicó que “ahora trabajamos con países dentro de sus propios territorios para identificar dónde operan estos grupos designados como terroristas y dónde fabrican sus drogas”.

Este miércoles, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que "muy pronto" podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela en el marco de la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico.

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Durante una actividad con tropas en la base de Guantánamo, en Cuba, el funcionario explicó que Washington está reforzando la cooperación con países de la región parar localizar estructuras criminales de narcotráfico.

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Sentenció que el objetivo apunta a reconocer los centros de producción como las rutas utilizadas para trasladar estupefacientes hacia Estados Unidos, en coordinación con los gobiernos aliados.

Explicó que “ahora trabajamos con países dentro de sus propios territorios para identificar dónde operan estos grupos designados como terroristas y dónde fabrican sus drogas”, señaló Hegseth.

Muy pronto habrá noticias importantes desde Venezuela sobre este tema, porque contamos allí con un socio dispuesto a colaborar”, añadió.

Durante su discurso, el funcionario aludió a operaciones militares previas en la región y mencionó los procesos judiciales que enfrenta el dictador Nicolás Maduro en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Sin profundizar en esos casos, aseguró que forman parte de una ofensiva contra organizaciones criminales transnacionales.

Por otro lado, se refirió a Cuba y aseguró que "el Departamento de Guerra va a estar preparado y dispuesto para cualquier eventualidad posible".

"Lo que sucede con el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo de Cuba", añadió.

"Es un honor estar aquí en la Bahía de Guantánamo. Estuve aquí hace 20 años, sirviendo como soldado como parte de la misión de detención. Esto fue entonces, y lo es aquí hoy, una pieza de terreno muy importante y estratégica de América", concluyó Hegseth.

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