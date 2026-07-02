NTN24
Jueves, 02 de julio de 2026
Jueves, 02 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Rescatan a vigilante que permaneció atrapado entre los escombros por más de una semana tras los devastadores terremotos en Venezuela

julio 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Rescate de Hernán Gil - Fotos: NTN24
Rescate de Hernán Gil - Fotos: NTN24
Hernán Gil, de 44 años, estuvo atrapado a aproximadamente nueve metros bajo tierra, según informó la Cruz Roja Costarricense.

Hernán Alberto Gil, vigilante del centro comercial Galerías Playa Grande en Catia La Mar (Venezuela), fue rescatado este jueves tras haber estado atrapado durante más de una semana entre los escombros de la garita donde estaba trabajando el pasado miércoles cuando todo se le derrumbó encima producto de los terremotos.

TE PUEDE INTERESAR

Gil fue localizado en la noche del domingo por los socorristas de varios países que han llegado a auxiliar a las víctimas de la tragedia nacional y desde entonces fue puesta en marcha una estratégica y maratónica operación para extraerlo.

Tras un arduo trabajo por parte de los expertos, finalmente Gil salió con vida del lugar en medio de un pasillo de ciudadanos, socorristas y periodistas que celebraron su rescate, del que habían sido testigos en los últimos días.

o

La víctima de 44 años estuvo atrapado a aproximadamente nueve metros bajo tierra, según informó la Cruz Roja Costarricense, que le proporcionó los suministros necesarios para mantenerlo con vida mientras se adelantaba su rescate.

Durante incesantes horas, los socorristas cavaron túneles para llegar hasta la derrumbada planta baja donde quedó aprisionado luego de los fuertes sismos de 7,2 y 7,5, que ya dejan más de dos mil muertos, según el último balance.

Se trata de un nuevo rescate que ha sido considerado por muchos como un milagro debido a las pocas probabilidades de que la víctima, que agotó los víveres que tenía para su turno laboral, permaneciera con vida durante más de siete días.

Según había contado el miércoles un portavoz de la Cruz Roja costarricense a NTN24, "la estrategia establecida para la liberación de Hernán tuvo que ser replanteada" al no haber obtenido el resultado que buscaban inicialmente.

El miércoles se estaba trabajando en una nueva estrategia que todavía estaba en construcción. "Lo cierto es que seguimos trabajando, aquí hay impulso, hay inspiración, hay ganas de seguir y queremos sacar a Hernán de ahí", expresó Ricardo Arias en la víspera.

Pese a que la situación había sido calificada por la Cruz Roja de ese país como "bastante compleja", los equipos lograron superar los desafíos que implicó salvar a la víctima.

Gil permaneció con vida gracias no solo a los suministros que le proporcionaron los rescatistas, sino también a los chequeos que le lograron hacer a su sistema digestivo y su zona renal.

Una de las ventajas dentro de su rescate, según los equipos encargados, fue que ninguna parte de su cuerpo estaba "prensada" por ningún elemento que obstruyera el funcionamiento de su organismo.

o

La familia de Gil estuvo presente en el lugar de los hechos para sostener conversaciones con el equipo de rescatistas sobre su estado de salud y las condiciones en las que permanece.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Rescate

Rescatistas

Tragedia

Catia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De exiliado a rescatista: Lorent Saleh regresa a Venezuela tras 13 años y envía contundente mensaje a María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los niños son los primeros en sufrir el impacto del sismo, pero son los últimos en recuperarse y eso evidentemente genera unos riesgos importantes de protección”: coordinador general de CEDODAP

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Habilitan famoso restaurante como hospital tras devastadores terremotos en Venezuela: fue uno de los pocos edificios que quedaron estables

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

Hicimos un recorrido en moto por La Guaira que evidencia la magnitud de la catástrofe

Escombros tras terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

¿Ha demostrado el régimen venezolano su incapacidad para atender la emergencia tras los terremotos?

Diosdado Cabello - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Mujer venezolana sobrevivió a los terremotos tras permanecer 14 horas bajo los escombros aferrada a su bebé

Deforestación - Foto Canva
Deforestación

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Más de Actualidad

Ver más
Agentes cargan el cuerpo de una víctima fatal tras devastadores terremotos que golpearon a Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Cifra de muertos en Venezuela tras devastadores terremotos aumenta a 1.450

Terremoto en Venezuela

Capacidad técnica forense en Venezuela fue desbordada: familiares esperan identificación y entrega de los cuerpos

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que tiene "índices altísimos de popularidad" desde que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Agentes cargan el cuerpo de una víctima fatal tras devastadores terremotos que golpearon a Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Cifra de muertos en Venezuela tras devastadores terremotos aumenta a 1.450

Terremoto en Venezuela

Capacidad técnica forense en Venezuela fue desbordada: familiares esperan identificación y entrega de los cuerpos

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que tiene "índices altísimos de popularidad" desde que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro

Mercedes-Benz Stadium - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Estadio con techo retráctil y la pantalla 360 más grande del mundo será una de las sedes con mayor actividad de todo el Mundial 2026

Oceano- Foto Canva
Océano

El calentamiento de los océanos amenaza la cadena alimenticia marina y pone en riesgo la pesca

Choque de helicópteros en Río de Janeiro / FOTO: EFE
Sucesos

El director de videos que trabajó con Bizzarap y Nicky Nicole también murió en el accidente en el que perdió la vida ‘Gaspi’

Tormenta tropical Arthur - Foto NHC
Centro Nacional de Huracanes

Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. advierte que impresionante tormenta Arthur podría generar "inundaciones potencialmente mortales" en estas zonas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre