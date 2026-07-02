Rescatan a vigilante que permaneció atrapado entre los escombros por más de una semana tras los devastadores terremotos en Venezuela

Hernán Alberto Gil, vigilante del centro comercial Galerías Playa Grande en Catia La Mar (Venezuela), fue rescatado este jueves tras haber estado atrapado durante más de una semana entre los escombros de la garita donde estaba trabajando el pasado miércoles cuando todo se le derrumbó encima producto de los terremotos.

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Gil fue localizado en la noche del domingo por los socorristas de varios países que han llegado a auxiliar a las víctimas de la tragedia nacional y desde entonces fue puesta en marcha una estratégica y maratónica operación para extraerlo.

Tras un arduo trabajo por parte de los expertos, finalmente Gil salió con vida del lugar en medio de un pasillo de ciudadanos, socorristas y periodistas que celebraron su rescate, del que habían sido testigos en los últimos días.

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La víctima de 44 años estuvo atrapado a aproximadamente nueve metros bajo tierra, según informó la Cruz Roja Costarricense, que le proporcionó los suministros necesarios para mantenerlo con vida mientras se adelantaba su rescate.

Durante incesantes horas, los socorristas cavaron túneles para llegar hasta la derrumbada planta baja donde quedó aprisionado luego de los fuertes sismos de 7,2 y 7,5, que ya dejan más de dos mil muertos, según el último balance.

Se trata de un nuevo rescate que ha sido considerado por muchos como un milagro debido a las pocas probabilidades de que la víctima, que agotó los víveres que tenía para su turno laboral, permaneciera con vida durante más de siete días.

Según había contado el miércoles un portavoz de la Cruz Roja costarricense a NTN24, "la estrategia establecida para la liberación de Hernán tuvo que ser replanteada" al no haber obtenido el resultado que buscaban inicialmente.

El miércoles se estaba trabajando en una nueva estrategia que todavía estaba en construcción. "Lo cierto es que seguimos trabajando, aquí hay impulso, hay inspiración, hay ganas de seguir y queremos sacar a Hernán de ahí", expresó Ricardo Arias en la víspera.

Pese a que la situación había sido calificada por la Cruz Roja de ese país como "bastante compleja", los equipos lograron superar los desafíos que implicó salvar a la víctima.

Gil permaneció con vida gracias no solo a los suministros que le proporcionaron los rescatistas, sino también a los chequeos que le lograron hacer a su sistema digestivo y su zona renal.

Una de las ventajas dentro de su rescate, según los equipos encargados, fue que ninguna parte de su cuerpo estaba "prensada" por ningún elemento que obstruyera el funcionamiento de su organismo.

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La familia de Gil estuvo presente en el lugar de los hechos para sostener conversaciones con el equipo de rescatistas sobre su estado de salud y las condiciones en las que permanece.