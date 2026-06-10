Pete Hegseth advierte desde Guantánamo que "el Departamento de Guerra va a estar preparado y dispuesto para cualquier eventualidad" al hablar del régimen de Cuba

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo este miércoles durante un pronunciamiento dirigido a las tropas de Estados Unidos en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, que "el Departamento de Guerra va a estar preparado y dispuesto para cualquier eventualidad posible".

Para el jefe del Pentágono, quien llegó a la isla a primera hora del miércoles, "lo que sucede con el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo de Cuba", según señaló en la misma intervención, en medio de una fuerte presión del Gobierno de Donald Trump sobre el régimen castrista.

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Hegseth destacó además la importancia de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo —un enclave e instalación militar de los Estados Unidos de América en el mar Caribe— para el hemisferio occidental.

"Es un honor estar aquí en la Bahía de Guantánamo. Estuve aquí hace 20 años, sirviendo como soldado como parte de la misión de detención. Esto fue entonces, y lo es aquí hoy, una pieza de terreno muy importante y estratégica de América", expresó Hegseth.

Las primeras imágenes de Hegseth en la base naval fueron divulgadas por el Departamento de Guerra en sus cuentas oficiales, después de que varios medios de Estados Unidos y agencias como Reuters aseguraran que ya había aterrizado en territorio cubano.

Los videos muestran Hegseth vistiendo pantalones cortos y gafas de sol, al tiempo que sostiene lo que parece ser una gorra en una de sus manos, mientras saluda a los miembros de la base presentes en su llegada.

La visita de Hegseth a Cuba, cabe resaltar, fue anunciada por el Departamento de Guerra el martes en un breve comunicado y en medio de la fuerte presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen castrista.

El objetivo de la visita de Hegseth a Cuba, según adelantó el Pentágono, está relacionado con el encuentro con las tropas de Estados Unidos en GTMO, que precederá a una visita a Florida para reunirse con miembros de las fuerzas del Comando Central (CENTCOM).

El viaje se da una semana después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como contra familiares del dictador Raúl Castro.

Washington acusó el mes pasado formalmente a Castro de haber tenido una participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización de ayuda humanitaria Hermanos al Rescate en 1996.

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En ese incidente murieron cuatro ciudadanos de Estados Unidos, por lo que los cargos presentados contra Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos de ese país más cuatro cargos adicionales por asesinato y otros dos cargos por destrucción de aeronaves.