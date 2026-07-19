Ejército de EE. UU. anuncia la muerte de un militar en el norte de Irak durante la detonación controlada de munición sin explotar

Un militar del Ejército de Estados Unidos murió durante la detonación controlada de munición sin explotar perteneciente a un dron iraní derribado en el norte de Irak.

Con el fallecimiento ocurrido el sábado, la cifra confirmada de bajas militares estadounidenses asciende a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con una oleada de ataques contra objetivos iraníes el 28 de febrero.

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"Un miembro del servicio estadounidense en el norte de Irak fue asesinado en combate el 18 de julio durante una detonación controlada de municiones sin explotar de un dron de ataque unidireccional iraní derribado", dijo el organismo militar de la unión americana.

Y agregó que "un segundo miembro del servicio resultó herido y continúa recibiendo tratamiento médico por una lesión menor".

El sábado, otros dos militares murieron y uno desapareció en Jordania tras una oleada de ataques con misiles y drones de Irán.

La información fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos, que señaló que los soldados murieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y sus socios se "defendieron contra ataques iraníes con misiles balísticos y drones".

"Dos miembros del servicio estadounidense en Jordania fueron abatidos en combate mientras el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y las fuerzas aliadas se defendían contra ataques con misiles balísticos iraníes y drones", señaló el organismo militar en redes sociales.

Asimismo, dijo que "otro personal que fue evaluado por lesiones menores ha regresado a sus funciones".

En medio de la incertidumbre, el Comando Central dijo que, por respeto a las familias, "el CENTCOM retendrá información adicional, incluyendo las identidades de los guerreros caídos, hasta 24 horas después de que los familiares más cercanos hayan sido notificados".