Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra entidades vinculadas al régimen de Cuba

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre las sanciones recién interpuestas contra entidades vinculadas al régimen cubano entre las que se encuentran el Ministerio de Construcción en la isla y directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblo (ICAP).

Entre los funcionarios sancionados figuran el presidente del ICAP, Fernando González Llort; su primera vicepresidenta, Noemí Ramona Rabaza Fernández, y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire.

Las medidas también alcanzan a nueve entidades estatales relacionadas principalmente con los sectores de minería, metales, construcción, comercio y servicios laborales.

En el comunicado, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo que el ICAP constituye una de las principales organizaciones utilizadas por el régimen cubano para promover actividades que EE. UU. considera subversivas.

El secretario de Estado afirmó que la organización habría utilizado durante décadas intercambios educativos y culturales como cobertura para identificar, cultivar y radicalizar a ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, Rubio vinculó la acusación con las recientes actividades organizadas en La Habana alrededor del centenario del nacimiento del dictador Fidel Castro. Según el funcionario, el régimen intentó aprovechar esas actividades para reactivar contactos con simpatizantes extranjeros y fortalecer vínculos con funcionarios a favor del régimen.

Del mismo modo, las acusaciones sobre la existencia y el funcionamiento de esa supuesta red corresponden a la administración estadounidense y forman parte de la justificación presentada por Washington para las nuevas sanciones. El anuncio no implica, por sí mismo, una verificación independiente de esas acusaciones.

En el frente económico, las medidas se concentran en sectores considerados estratégicos para el régimen cubano. Entre los objetivos figura el Ministerio de la Construcción, además de empresas vinculadas con la producción de níquel y otras actividades mineras, la importación de equipos industriales, el comercio exterior, el suministro de trabajadores y la comercialización de vehículos, piezas y materiales de construcción.

Cabe resaltar que la decisión se suma a una serie de medidas adoptadas por Washington durante 2026.

El pasado 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió las facultades para imponer sanciones relacionadas con Cuba a personas y entidades involucradas en determinados sectores económicos, que actúen en nombre del Gobierno de Cuba o de personas bloqueadas, o que sean consideradas responsables o cómplices de graves abusos de derechos humanos o corrupción.

Posteriormente, el Departamento del Tesoro incorporó al régimen de sanciones diversas estructuras vinculadas con el aparato estatal cubano. En junio, por ejemplo, OFAC incluyó al propio ICAP, al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a otras entidades del régimen en su lista de personas y organizaciones sancionadas bajo la nueva autoridad.

En julio, Washington volvió a ampliar las medidas contra fuentes de financiamiento del régimen cubano, incluidas entidades relacionadas con el comercio exterior y el transporte marítimo portuario.

Cabe aclarar que las nuevas designaciones reflejan una estrategia de Estados Unidos que combina presión sobre funcionarios y organizaciones políticas con sanciones dirigidas a sectores económicos considerados relevantes para el sostenimiento financiero del régimen.

En el mismo sentido, Rubio afirmó que las medidas anunciadas este jueves buscan dejar claro que la administración Trump no tolerará los esfuerzos del régimen cubano para financiar lo que Washington describe como su aparato represivo ni sus actividades que considera antiestadounidenses.

Finalmente, este anuncio se produce mientras la administración Trump mantiene una política de creciente presión sobre La Habana y amplía el alcance de las sanciones contra funcionarios, empresas y estructuras vinculadas al régimen cubano.