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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Marco Rubio lanza advertencia tras indignante mensaje de Delcy Rodríguez elogiando a Fidel Castro: "Fue un completo fracaso en todo"

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La encargada del régimen venezolano sorprendió una vez más recordando su ideología comunista pese a que ha bajado el tono en medio del tutelaje del Gobierno de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo un pronunciamiento en sus redes sociales luego de que la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, elogiara al fallecido dictador cubano Fidel Castro con motivo de su natalicio.

A través de su cuenta de X, Rubio aseguró que Castro fue "un completo fracaso en todo excepto en destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente".

“Fidel Castro fue un completo fracaso en todo excepto en destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente”, dijo.

El funcionario también lanzó una advertencia a quienes pretendan seguir el modelo de Castro. “Sugeriría encarecidamente que cualquiera tentado a intentar seguir su ejemplo lo reconsidere cuidadosamente, porque si lo hacen también se estarían condenando al fracaso”, indicó.

El mensaje se dio luego de que la encargada del régimen venezolano sorprendiera una vez más recordando su ideología comunista pese a que ha bajado el tono en medio del tutelaje del Gobierno de Estados Unidos.

En sus redes sociales, la dictadora venezolana dedicó un mensaje a Fidel Castro, el extinto tirano cubano, con motivo de su natalicio.

"El Presidente Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva", dijo Rodríguez.

Y, pese a la crisis que ha vivido el pueblo cubano por décadas, aguantando hambre y padeciendo los vejámenes del socialismo, Rodríguez lo elogió:

o

"Hoy, al conmemorar el centenario de su natalicio, recordamos su firme compromiso con la dignidad, la justicia social, la soberanía, el internacionalismo solidario", señaló.

Asimismo, lo calificó como "un líder": "Y la unidad de nuestra América Latina y el Caribe. Un líder íntegro que ha marcado referencia para los pueblos libres del mundo", aseguró.

Esto ocurre apenas horas después de que el Gobierno de Estados Unidos elevara la presión sobre el régimen cubano tras declarar que Washington no descarta el uso de la fuerza militar en la isla.

Así lo afirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante una visita oficial a Panamá en el marco de la reunión de la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C).

“Como ya he dicho antes, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, aseveró Hegseth, advirtiendo al dictador de Miguel Díaz Canel que “haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Donald Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”.

El funcionario minimizó además la influencia en la región de potencias como Rusia o China, calificándola de “insignificante”.

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