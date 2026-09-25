Estados Unidos, Colombia y Reino Unido fortalecen la lucha conjunta contra el lavado de dinero mediante la fiscalización de Criptoactivos

Los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y el Reino Unido establecieron un frente de cooperación trinacional con el objetivo de golpear las estructuras financieras de los grupos delictivos dedicados al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

La alianza internacional focaliza sus esfuerzos en la regulación y rastreo de activos digitales, identificados por las agencias de seguridad como uno de los mecanismos más complejos utilizados para el lavado de capitales ilícitos en la región.

​En el marco de esta estrategia conjunta, delegaciones integradas por fiscales e investigadores de la policía judicial colombiana fueron enviadas a la décima edición de la Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptoactivos, organizada por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza.

Durante el encuentro especializado, los funcionarios colombianos reciben entrenamiento avanzado en metodologías de inteligencia financiera para rastrear transacciones digitales en tiempo real, garantizando la interceptación expedita de fondos derivados del crimen organizado.

“Los criptoactivos representan uno de los desafíos más críticos que enfrenta Colombia en la lucha contra el lavado de activos. Por ello, estas capacidades permitirán a las autoridades combatir con mayor eficacia las finanzas de los cárteles y organizaciones narcoterroristas, evitando que drogas lleguen a Estados Unidos, haciendo más segura a nuestra región y salvando vidas”, señalaron voceros oficiales de las delegaciones.

Este aprendizaje operativo fortalece la trazabilidad de los flujos monetarios utilizados para financiar el tráfico de estupefacientes a escala continental, bloqueando los canales alternativos de bancarización que las estructuras transnacionales emplean ante el cerco de las instituciones de control tradicionales.

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​Con el fortalecimiento de este esquema multilateral, la administración de Abelardo de la Espriella y sus aliados estratégicos consolidan un modelo de contención frente a las mutaciones operativas del narcotráfico financiero.