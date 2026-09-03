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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Real Madrid

Futbolista del Real Madrid fue declarado inocente en caso de difusión de video sexual

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores del Real Madrid (AFP)
Jugadores del Real Madrid (AFP)
Horas antes de la decisión de la justicia española, el zaguero fue condenado en otro caso por conducir en estado de embriaguez.

El Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, en Islas Canarias, declaró inocente este jueves al defensa español del Real Madrid Raúl Asencio, procesado por haber difundido un video de carácter sexual en el que aparecía una menor.

Tras la retirada de las denuncias de los dos demandantes, a quienes previamente había presentado sus disculpas, el tribunal afirmó que "no se había cometido ningún delito" por parte del jugador de 23 años.

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El defensor había sido imputado en 2025, junto con tres antiguos compañeros de la cantera del Real Madrid, por su presunta implicación en la grabación y difusión no consentida de videos de carácter sexual en los que aparecían dos jóvenes de 16 y 18 años.

Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, los otros implicados, fueron declarados no culpables de la difusión de relaciones íntimas sin consentimiento, sin embargo, fueron condenados a un año de prisión en suspenso por "pornografía infantil" y deberán seguir un curso de "reeducación" sexual.

Aunque el futbolista del primer equipo del Real Madrid no estaba presente en el momento de los hechos, estaba siendo procesado por haber compartido estos videos con un tercero.

Pero los problemas para Asencio no terminan aquí, pues horas antes de la decisión de la justicia española, el zaguero fue condenado por conducir en estado de embriaguez.

El jugador fue interceptado por la policía en Gran Canaria el 16 de agosto. Superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada del carne de conducir durante ocho meses.

Tras esto, su entrenador en el Real Madrid José Mourinho confirmó que el club blanco ha abierto "un procedimiento disciplinario" contra Asencio, que el miércoles fue condenado por conducir en estado de embriaguez.

"Es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien básicamente nadie entrenaba tan duro como él. Ahora que está lesionado, desde hace varias semanas, es el primero en llegar y el último en irse", dijo Mourinho en rueda de prensa.

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"Pero un jugador del Real Madrid lo sigue siendo las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 12 meses del año. Y todo lo que haces fuera del terreno de juego representa al Real Madrid y puede perjudicar el prestigio del club. No estoy contento. Errores, los comete todo el mundo. Pero errores que se acumulan, eso ya es otra cosa", añadió.

Lesionado en los isquiotibiales desde mediados de julio, no ha sido convocado hasta ahora por su nuevo entrenador.

En las dos últimas temporadas se había consolidado como una opción seria en el centro de la defensa del Real Madrid, hasta llegar a ser llamado por la selección española en 2025, aunque sin llegar a debutar.

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