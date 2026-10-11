Estados Unidos confirma la detención de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó la detención de Álvaro Pulido Vargas, señalado como socio del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.

VEA TAMBIÉN Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena o

El detenido quedó bajo custodia de las autoridades de la Unión Americana y deberá responder ante la justicia por dos acusaciones federales presentadas en 2019 y 2021.

Pulido es investigado por su presunta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero que habría movilizado miles de millones de dólares y estaría vinculada al gobierno de Nicolás Maduro.

VEA TAMBIÉN Alex Saab asegura estar “deprimido” en la cárcel y estaría tomando medicamentos para tratarse o

El funcionario sostuvo que las actividades investigadas habrían involucrado el uso de programas públicos venezolanos destinados a garantizar el acceso de la población a alimentos, medicamentos y viviendas.

Según la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para obtener beneficios personales, mediante operaciones que también habrían aprovechado el sistema financiero estadounidense.

Blanche aseguró que el tiempo transcurrido y la distancia no impedirán que el Departamento de Justicia continúe trabajando con organismos federales y aliados internacionales para procesar a los señalados y llevarlos ante los tribunales de Estados Unidos.