Abelardo de la Espriella dice que el gobierno de Petro sabía dónde estaba José Luis Martínez, el primer secuestrado rescatado en su administración

El presidente Abelardo De La Espriella publicó un video en el que se narra la historia de la liberación de José Luis Martínez, un comerciante de Norte de Santander secuestrado por las disidencias de Iván Mordisco.

Martínez fue liberado el pasado 13 de agosto, tras 11 meses de secuestro y tan solo seis días después de la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia.

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En su cuenta de X, el mandatario mostró que recibió a Martínez, el primer secuestrado liberado en su administración, y a su madre en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla.

En el encuentro, el presidente contó que el gobierno anterior tenía información sobre la ubicación de Martínez, pero nunca dio la orden para liberarlo ni para realizar alguna operación que llevara a resguardar la vida e integridad de José Luis.

“El anterior gobierno sabía dónde estaba José Luis y no daba la orden para el rescate. Yo, tan pronto recibí la información, autoricé la operación y aquí está José Luis, libre”, dijo el mandatario.

Adicionalmente, el presidente aseguró que está muy feliz por su liberación y que es un símbolo, ya que es el primer secuestrado liberado en su Gobierno.

“Estoy muy feliz de que hayas salido de tu secuestro, 11 meses secuestrado. Es un símbolo porque tú eres el primer secuestrado liberado en el Gobierno de El Tigre”.

Por otro lado, Hilda Jaimes, madre de José Luis, contó lo que fue casi un año sin su hijo y que, durante este tiempo, siempre vivió llena de incertidumbre.

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“Para mí fueron muy duros y muy difíciles. Ningún ser humano merece pasar por una situación de esas, tan dolorosa, tan triste. Llena de incertidumbre, temor y miedo por la vida de mi hijo”, contó en el video.

Finalmente, Martínez le agradeció al mandatario y envió buenos deseos al nuevo gobierno: “Que siga cosechando éxitos y triunfos este año”.

En la publicación, el presidente envió un mensaje a la delincuencia y advirtió que “los vamos a perseguir hasta el último rincón del territorio nacional”.