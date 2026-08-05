NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Cristiano Ronaldo

"Mis juguetes": Cristiano Ronaldo presume su exclusiva colección de automóviles de lujo en su garaje privado

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: AFP
Las imágenes se conocen pocas semanas después de que Portugal quedara eliminada ante España en el Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al compartir varias fotografías de su lujosa colección de carros, que conserva en su residencia.

Las imágenes dejaron ver algunos de los exclusivos vehículos que hacen parte de su impresionante garaje.

“Mis juguetes”, escribió junto a las imágenes.

En una de las instantáneas, aparece el astro portugués recostado sobre el capó de un Ferrari rojo.

Entre los juguetes que se alcanzan a identificar en las fotografías aparecen varios modelos de Ferrari y, al menos, un Bugatti de color granate, posiblemente un Chiron, cuyo valor en el mercado ronda los 2,9 millones de dólares.

o

Sin embargo, la pieza más exclusiva de toda la colección no aparece en estas imágenes: el Bugatti Centodieci, del que solo existen diez unidades en el mundo y cuyo valor se estima entre 8,5 y 11,5 millones de dólares, según reportes de medios especializados.

En total, la colección de automóviles de CR7 supera los 20 millones de euros, una cifra que el propio futbolista admitió en noviembre de 2025 que ni siquiera tiene completamente calculada. “Calculo que tengo unos 41”, dijo en su momento.

El momento se produce durante el verano europeo, pocas semanas después de que Portugal quedara eliminada ante España en el Mundial de 2026, un resultado que para muchos marcó la posible despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo a sus 41 años.

Antes de esa caída, CR7 volvió a hacer historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis ediciones diferentes del Mundial, tras marcar un doblete frente a Uzbekistán.

Con la actividad futbolística en pausa y los rumores sobre su boda con Georgina Rodríguez, quien aceptó su propuesta de matrimonio en agosto de 2025, como contexto, Ronaldo parece haber elegido una forma particular de relajarse: disfrutando de su exclusiva colección de autos y demostrando que, tanto dentro como fuera de la cancha, continúa compitiendo en una categoría propia.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Carros

Jugadores

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las dictaduras no son eternas, tienen fecha de caducidad”: exembajador de Nicaragua ante la OEA

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las cifras no cuadran: denuncian opacidad en número de fallecidos tras terremotos de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira y Antonio de la Rúa en 2009 - Foto: EFE
Shakira

Fotografía de Shakira junto a Antonio de la Rúa desata ola de especulaciones tras 16 años de su relación: un detalle llamó la atención

Foto: Empanadas venezolanas
Gastronomía

Comida de Colombia y Venezuela fue elegida por autoridad de Florida dentro de prestigiosa selección gastronómica para revista internacional

Shakira en el show de medio tiempo del mundial de la FIFA-Foto: AFP
Final del Mundial

Así fue la presentación el show de medio tiempo del final de la Copa Mundial: Shakira, Dudamel, Bieber y Madonna

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marcelo Arévalo, tenista salvadoreño en Wimbledon - Foto: EFE
Wimbledon

Tenista latinoamericano hace historia al ganar título e ir por otro en la misma edición de Wimbledon

Avión de caza - Canva
Aviones

El impactante vuelo de un F/A-18 Super Hornet sobre una playa de Florida que pasó a solo unos metros de las personas

Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

La disputa por ser el goleador del Mundial 2026 se definirá también en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra

Terremoto en Venezuela

Se desvanece la esperanza: sigue la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela a 20 días de la tragedia

Plantel del Barcelona | Foto de referencia: EFE
Barcelona

Promesa del fútbol colombiano le anotó al Barcelona en partido amistoso en el que estuvo presente Jude Bellingham

Ataques de EEUU a régimen de Irán. (X de Comando Central)
Ejército

EE. UU. ejecutó uno de sus más duros ataques contra el régimen de Irán y publicó imágenes de objetivos impactados

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Mundial 2026

Delantero de España aseguró no querer "ir a la cárcel" si no daba la mano a Trump: finalmente lo dejó hablando solo en plena premiación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023