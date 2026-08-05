"Mis juguetes": Cristiano Ronaldo presume su exclusiva colección de automóviles de lujo en su garaje privado

Cristiano Ronaldo sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al compartir varias fotografías de su lujosa colección de carros, que conserva en su residencia.

Las imágenes dejaron ver algunos de los exclusivos vehículos que hacen parte de su impresionante garaje.

“Mis juguetes”, escribió junto a las imágenes.

En una de las instantáneas, aparece el astro portugués recostado sobre el capó de un Ferrari rojo.

Entre los juguetes que se alcanzan a identificar en las fotografías aparecen varios modelos de Ferrari y, al menos, un Bugatti de color granate, posiblemente un Chiron, cuyo valor en el mercado ronda los 2,9 millones de dólares.

Sin embargo, la pieza más exclusiva de toda la colección no aparece en estas imágenes: el Bugatti Centodieci, del que solo existen diez unidades en el mundo y cuyo valor se estima entre 8,5 y 11,5 millones de dólares, según reportes de medios especializados.

En total, la colección de automóviles de CR7 supera los 20 millones de euros, una cifra que el propio futbolista admitió en noviembre de 2025 que ni siquiera tiene completamente calculada. “Calculo que tengo unos 41”, dijo en su momento.

El momento se produce durante el verano europeo, pocas semanas después de que Portugal quedara eliminada ante España en el Mundial de 2026, un resultado que para muchos marcó la posible despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo a sus 41 años.

Antes de esa caída, CR7 volvió a hacer historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis ediciones diferentes del Mundial, tras marcar un doblete frente a Uzbekistán.

Con la actividad futbolística en pausa y los rumores sobre su boda con Georgina Rodríguez, quien aceptó su propuesta de matrimonio en agosto de 2025, como contexto, Ronaldo parece haber elegido una forma particular de relajarse: disfrutando de su exclusiva colección de autos y demostrando que, tanto dentro como fuera de la cancha, continúa compitiendo en una categoría propia.