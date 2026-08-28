Estados Unidos elogia a De La Espriella por decisiones sobre extradiciones y critica al Gobierno Petro por no haberlo hecho antes

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su primer pronunciamiento oficial sobre las extradiciones de criminales colombianos ordenadas por el presidente Abelardo de la Estrella, celebrando la decisión y criticando la política del gobierno anterior.

Un alto funcionario de la oficina del secretario de Estado Marco Rubio manifestó a NTN24 que Washington siente "gran aliento" tras la reactivación de las extradiciones por parte del mandatario colombiano.

En declaraciones exclusivas, el portavoz señaló: "Nos alienta que la Administración de la Estrella esté revirtiendo la suspensión desaceptada del anterior gobierno colombiano en materia de extradición, la cual se basa en la premisa falsa de que hacerlo de alguna manera traería la paz total a Colombia".

La crítica apunta directamente a la gestión de Gustavo Petro, quien había suspendido las extradiciones bajo el argumento de que esta medida contribuiría a lograr la "paz total" en Colombia, objetivo que según el Departamento de Estado nunca se materializó.

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Entre los criminales cuyas extradiciones han sido firmadas se encuentran figuras calificados como "los protegidos de Gustavo Petro".

Uno de ellos es Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, miembro de los comandos de la frontera de la Segunda Marquetalia (FARC). Condenado en 2010 a 29 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir, tráfico de drogas y armas, fue liberado en 2017 bajo la figura de "gestor de paz".

En 2025 fue capturado nuevamente y solicitado en extradición por Estados Unidos por narcoterrorismo. Durante el gobierno Petro fue designado delegado en la mesa de negociación, lo que suspendió su extradición.

El presidente De la Estrella ha firmado 26 extradiciones desde su llegada al poder: siete hacia Estados Unidos, cuatro a Ecuador, tres a El Salvador, dos a Venezuela, dos a Brasil y dos a España.

En un mensaje público, el mandatario afirmó: "Se acabaron los tiempos en los que los mecanismos de cooperación internacional se guardaban en un clóset. Y vamos con toda contra el crimen organizado y contra el crimen internacional".

Joel Jesús Riera, director de la ONG Sin Vendas, destacó que estas extradiciones ayudarán a esclarecer las rutas del narcotráfico en Colombia y América Latina. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanch, declaró desde Puerto Rico que es fundamental llevar a cabo estas extradiciones para que llegue la justicia.