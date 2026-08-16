Se reporta el primer fallecido por el amenazante huracán Lala que azota a la Isla Grande de Hawái

El primer fallecido por el huracán Lala, que anteriormente era una tormenta tropical, fue reportado por el dijo el gobernador de Hawai, Josh Green, en una actualización en video la noche del sábado.

Se trata de una persona que sufrió un accidente automovilístico relacionado con el huracán, según Green, quien pidió a la comunidad permanecer resguardada y evitar los desplazamientos innecesarios.

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"El huracán Lala está pasando justo al sur de la isla de Hawái, donde los vientos alcanzan su máxima intensidad y en algunas zonas ya han caído más de 13 pulgadas de lluvia (330,2 milímetros de precipitación). Las condiciones están empeorando esta noche (del sábado) en el condado de Maui, Oʻahu y Kaua‘i", dijo Green.

Las fuertes lluvias, las inundaciones repentinas, los vientos destructivos y el oleaje peligroso seguirán siendo amenazas graves hasta el domingo, advirtió el gobernador.

"Por favor, permanezcan a salvo en sus hogares, eviten los desplazamientos innecesarios y nunca crucen carreteras inundadas. Sigan prestando atención a las alertas oficiales (…) Manténganse a salvo, Hawái", agregó.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que los vientos máximos sostenidos de Lala alcanzaron los 120 kilómetros por hora, lo que la convierte en un huracán de categoría 1.

Anteriormente, se habían registrado vientos sostenidos de 66 km/h y rachas de 64 km/h en un punto de observación cercano a South Point, a una altitud de 167,6 metros, según esa misma entidad.

El Departamento de Transporte de Hawái anunció que cerraría el Aeropuerto Internacional de Hilo y que cerraría el Aeropuerto Internacional Ellison Onizuka de Kona, en Keahole, durante la tarde del sábado.

Más temprano se había ordenado cerrar también los puertos comerciales de la isla de Hawái, del condado de Maui y de Kaua'i.

Pese a las advertencias de Green, es importante mencionar que el domingo en la mañana, el huracán Lala se alejaba de la Isla Grande de Hawái, mientras fuertes lluvias y vientos intensos azotaban el estado de Estados Unidos del Pacífico y las autoridades advertían posibles inundaciones peligrosas.

"Se mantendrán vientos que podrían causar daños en zonas de la Isla Grande de Hawái durante la noche, con los vientos más fuertes previstos en las zonas de mayor altitud", señaló el Centro Nacional de Huracanes, al tiempo que advirtió que la costa sería golpeada por "olas grandes y peligrosas".

Para las primeras horas del día las autoridades esperaban "un giro gradual hacia el oeste con un aumento en la velocidad de avance el domingo, mientras el núcleo de la tormenta permanece al sur de las islas principales más pequeñas de Hawái y de las islas del noroeste de Hawái más orientales durante la primera parte de la próxima semana", añadieron.

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La Isla Grande, cabe resaltar, es la segunda más poblada del archipiélago, con 210.000 habitantes, detrás de Oahu, con más de un millón de personas.