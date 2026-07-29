NTN24
Miércoles, 29 de julio de 2026
Miércoles, 29 de julio de 2026
CNE

Grupo de manifestantes acudió al CNE y exigió elecciones presidenciales

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Los integrantes de la concentración superaron las barreras de seguridad. Una vez en las adyacencias del lugar, exigieron la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales libres.

Un grupo de manifestantes venezolanos acudió a la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, Venezuela, el pasado miércoles 28 de julio.

o

Los integrantes de la concentración superaron las barreras de seguridad. Una vez en las adyacencias del lugar, exigieron la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales libres.

Al tiempo, pidieron la presentación de un calendario electoral definitivo, el cual puede ser la ruta para la transición política en el país.

La movilización, impulsada por coaliciones sindicales, jubilados, partidos de oposición y organizaciones civiles, coincidió con el segundo aniversario de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.

o

Según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral de Venezuela, la remoción formal de los rectores electorales está atribuida a procedimientos institucionales, como la renuncia de los propios funcionarios, la declaración de una falta grave por parte del Poder Moral Republicano o mediante determinaciones legales de la Asamblea Nacional conforme a las normativas vigentes.

Los ciudadanos y organizaciones civiles pueden ejercer presión política, exigir transparencia o demandar cambios institucionales, pero la ejecución legal de la destitución depende de los poderes públicos establecidos.

o

El problema yace en que los poderes públicos están secuestrados desde hace más de 27 años por el chavismo.

Estados Unidos mantiene su postura frente a un plan de tres fases detallado por el secretario de Estado Marco Rubio y respaldado por el presidente Trump.

Dicha estrategia consta del siguiente paso a paso: la estabilización, la recuperación económica y la posterior transición democrática.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un "acercamiento pragmático" y de "reconocimiento bilateral".

Temas relacionados:

CNE

Manifestación

Concentración

Consejo Nacional Electoral

Oposición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Víctimas del régimen chavista reaccionan a la salida de Venezuela de la CPI: "Se va a hacer justicia"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

A más de un mes de los terremotos en Venezuela, familias siguen buscando entre las ruinas a sus seres queridos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Hotel Melia en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Régimen cubano

Importante cadena hotelera internacional anunció su retiro de Cuba por falta de “estabilidad operativa”

Diputada chavista Iris Varela / Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

Diputada chavista Iris Varela arremete contra negociaciones entre la Asamblea del 2015 y el "régimen interino"

Rescatistas en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

"Es la única forma de poder afrontarlo": rescatista español explica cómo trabajan para salvar vidas bajo los escombros de los terremotos en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Stand de Xbox en la Gamescom 2023 - Foto: EFE
Microsoft

¿Crisis en la industria de los videojuegos?: Xbox Games Studios confirma más de 3.200 despidos

Abelardo De La Espriella designó a la ministra de Trabajo - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Este es el listado del gabinete de ministros de Abelardo De La Espriella: se suma la nueva ministra de Trabajo

Hotel Melia en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Régimen cubano

Importante cadena hotelera internacional anunció su retiro de Cuba por falta de “estabilidad operativa”

Diputada chavista Iris Varela / Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

Diputada chavista Iris Varela arremete contra negociaciones entre la Asamblea del 2015 y el "régimen interino"

Kazuyoshi Miura (AFP)
Fútbol

Con canas y en su temporada 41, el futbolista profesional más veterano del mundo marcó gol a sus 59 años

Logo de la compañía de Google- Fotot: EFE
Google

Google estrena el inicio de sesión con "video selfie" para recuperar cuentas bloqueadas: así funciona

Hospital en Caracas - Foto AFP
Organización Panamericana de la Salud

Organización Panamericana de la Salud advierte que el 50% de los profesionales de la Salud en La Guaira fueron afectados por los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre