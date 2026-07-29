Grupo de manifestantes acudió al CNE y exigió elecciones presidenciales

Un grupo de manifestantes venezolanos acudió a la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, Venezuela, el pasado miércoles 28 de julio.

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Los integrantes de la concentración superaron las barreras de seguridad. Una vez en las adyacencias del lugar, exigieron la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales libres.

Al tiempo, pidieron la presentación de un calendario electoral definitivo, el cual puede ser la ruta para la transición política en el país.

La movilización, impulsada por coaliciones sindicales, jubilados, partidos de oposición y organizaciones civiles, coincidió con el segundo aniversario de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.

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Según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral de Venezuela, la remoción formal de los rectores electorales está atribuida a procedimientos institucionales, como la renuncia de los propios funcionarios, la declaración de una falta grave por parte del Poder Moral Republicano o mediante determinaciones legales de la Asamblea Nacional conforme a las normativas vigentes.

Los ciudadanos y organizaciones civiles pueden ejercer presión política, exigir transparencia o demandar cambios institucionales, pero la ejecución legal de la destitución depende de los poderes públicos establecidos.

El problema yace en que los poderes públicos están secuestrados desde hace más de 27 años por el chavismo.

Estados Unidos mantiene su postura frente a un plan de tres fases detallado por el secretario de Estado Marco Rubio y respaldado por el presidente Trump.

Dicha estrategia consta del siguiente paso a paso: la estabilización, la recuperación económica y la posterior transición democrática.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un "acercamiento pragmático" y de "reconocimiento bilateral".