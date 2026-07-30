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Jueves, 30 de julio de 2026
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FIFA

La UEFA lanzó una amenaza a la FIFA: sus 55 federaciones no participarán en sus competiciones si continúa con la idea de vender parte del Mundial

julio 30, 2026
Por: David Lozano
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Asimismo, el organismo europeo rechazó la idea de que “la Copa del Mundo pueda tratarse como un producto de inversión”.

La UEFA lanzó este jueves una de las advertencias más contundentes de los últimos años contra la FIFA, al anunciar que sus 55 asociaciones miembro no participarán en las competiciones organizadas por el máximo organismo del fútbol mundial mientras permanezca sobre la mesa la propuesta de vender acciones de la Copa del Mundo y otros torneos a inversores privados.

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Esta decisión fue anunciada luego de una reunión extraordinaria convocada para analizar la iniciativa impulsada por la FIFA, que contempla la creación de una filial encargada de comercializar sus principales eventos deportivos, entre ellos el Mundial de Fútbol.

Debido a esto, en un comunicado oficial publicado por medio de su cuenta de X, la UEFA aseguró que las 55 federaciones nacionales mantienen una posición unificada frente a este proyecto.

"La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", afirmó la UEFA.

Asimismo, el organismo europeo aseguró que la Copa del Mundo no está en venta y sostuvo que representa uno de los mayores legados del fútbol. Además, rechazó la idea de que pueda convertirse en un activo financiero.

"La Copa del Mundo no puede tratarse como un producto de inversión. Ha sido construida durante generaciones por jugadores, selecciones y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe ser entregada a inversores privados. El Mundial no está en venta", señaló.

Del mismo modo, criticó el proceso con el que, según denunció, fue presentada la propuesta, al asegurar que se desarrolló sin consultas significativas con las federaciones responsables de administrar el fútbol.

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Para la UEFA, la iniciativa representa una forma de "gobernanza mediante intimidación" y advirtió que abrir la propiedad de las competiciones a capital privado cambiaría de manera permanente la administración del fútbol internacional.

Según explicó, una vez existan accionistas privados, las decisiones sobre el calendario internacional, el formato de los torneos y el futuro del deporte podrían responder prioritariamente a intereses financieros.

Finalmente, el organismo aseguró que siempre se opondrá a esta iniciativa.

"Nadie debe tener dudas: la UEFA y sus asociaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación", indicó el organismo.

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