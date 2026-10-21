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Movilizaciones
Programa: El Informativo

“Mañana Venezuela se moviliza a exigir el regreso seguro de su líder”: coordinador juvenil de Vente Venezuela

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves 22 de octubre en Venezuela, se adelantará una jornada de movilizaciones lideradas por el partido Vente Venezuela y respaldadas por la líder democrática María Corina Machado, por medio de la cual los ciudadanos saldrán a las calles a exigir elecciones presidenciales lo más pronto posible. Para conversar, El Informativo de NTN24 conversó con el coordinador juvenil de Vente Venezuela, Carlos Alberto Fernández.

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