“Mañana Venezuela se moviliza a exigir el regreso seguro de su líder”: coordinador juvenil de Vente Venezuela

Este jueves 22 de octubre en Venezuela, se adelantará una jornada de movilizaciones lideradas por el partido Vente Venezuela y respaldadas por la líder democrática María Corina Machado, por medio de la cual los ciudadanos saldrán a las calles a exigir elecciones presidenciales lo más pronto posible. Para conversar, El Informativo de NTN24 conversó con el coordinador juvenil de Vente Venezuela, Carlos Alberto Fernández.