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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Elecciones en Venezuela

Estados Unidos publica pasos detallados para la transición en Venezuela tras el retorno de María Corina Machado

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Departamento de Estado de EEUU / Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Departamento de Estado de EEUU / Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
La transformación del TSJ, junto con el CNE, es según un funcionario del Gobierno de Estados Unidos una prioridad para que se puedan convocar elecciones.

Un funcionario del Departamento de Estado expuso este lunes a la prensa, un día después del regreso de María Corina Machado, los pasos detallados del Gobierno de Estados Unidos para la transición en Venezuela.

El funcionario indicó que es importante ahora “levantar el telón” y dar una visión de lo que prevé el gobierno norteamericano en un momento en que culminó, además, la cuarta ronda de conversaciones sobre el proceso de “transición y reconciliación en Venezuela”.

El primer gran tema abordado por el funcionario se centró en la transformación que Estados Unidos espera del máximo tribunal en el sistema judicial venezolano.

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“En el caso de Venezuela, ese es el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ como se le llama. Durante mucho tiempo ha sido un instrumento del régimen y de Maduro, y 2015 realmente lo intensificó (…). Es el TSJ el que controla todo allí. Así que es la institución más poderosa. Esa es la primera cosa que hay que entender”, afirmó.

La transformación del TSJ, junto con el CNE, es según el funcionario una prioridad para que se puedan convocar elecciones.

“No se puede tener una elección libre y justa que sea aceptada por ambos lados y por todos los lados en un país mientras esa infraestructura esté en su lugar”, ratificó en su comunicación con los medios.

En ese sentido, precisó que esa infraestructura necesita ser reemplazada. “Esa infraestructura necesita ser arrancada y reemplazada con algo nuevo. No se pueden tener elecciones creíbles en ese país sin eso en su lugar”.

Tras explicar la relevancia que tiene el cambio, el funcionario explicó el proceso, que contará con un comité nominador acordado por el régimen y la oposición encabezada por Dinorah Figuera, para la elección de 32 magistrados del nuevo tribunal.

“Son casi enteramente profesores de derecho y personas de significativa reputación, como que no son actores políticos per se, así que eso fue un desarrollo muy positivo”, indicó sobre los integrantes del comité que elegirá a los magistrados.

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Tras ese proceso el funcionario anunció que, para finales de este año, “deberíamos tener una nueva corte suprema”.

El funcionario también afirmó que la transformación convertirá al CNE en un organismo técnico sin la influencia político que tuvo durante años y, lo más importante, sin la capacidad de remover candidatos de la boleta electoral como hizo con María Corina Machado.

“Será un CNE no político. Una vez que esas dos cosas estén en su lugar —el nuevo TSJ al final de este año, el nuevo CNE muy poco después, y ese trabajo ya está comenzando— lo que debería suceder en ese punto es que entonces Delcy tendrá que declarar una vacante en la presidencia, una vacante permanente”, precisó.

El funcionario afirmó que una vez que se declara una vacante permanente, eso activa, bajo la Constitución existente, “un período de seis meses para nuevas elecciones”.

“Y el CNE, este nuevo CNE no político, determinará entonces la fecha de esa elección y cuándo debería suceder y cuándo debería ser”, manifestó.

Con ese plan, el funcionario precisó que el objetivo no es solo tener una elección sino “darle a Venezuela la mejor oportunidad posible de tener una república duradera” que pueda sobrevivir más allá de los ansiados comicios.

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