Esposa e hija de alias ‘Fito’ llegan a Ecuador tras ser expulsadas de Colombia: así fue el milimétrico dispositivo para su traslado

​La esposa y la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, máximo cabecilla de la organización criminal Los Choneros, arribaron la noche del martes 29 de septiembre a Guayaquil tras ser expulsadas de Colombia, donde fueron ubicadas en una operación coordinada con inteligencia internacional.

​Las dos mujeres, identificadas como Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, fueron entregadas bajo un fuerte resguardo policial a las autoridades ecuatorianas en el aeropuerto de Guayaquil para ser procesadas por el presunto delito de lavado de activos.

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​La detención de ambas ciudadanas se concretó en el departamento de Santander tras labores de inteligencia transnacional que permitieron rastrear sus movimientos financieros, itinerarios y desplazamientos en la región.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, Peñarrieta y Macías desempeñaban un rol clave en la red de blanqueo de capitales de la estructura delictiva, administrando empresas de fachada entre ellas embotelladoras de agua e intentando bancarizar recursos ilícitos.

​“Las detenidas estaban vinculadas al manejo financiero y al blanqueo de capitales de la estructura criminal Los Choneros, por lo que su captura representa un golpe certero a sus economías ilícitas. Ambas serán recluidas de inmediato en el centro de máxima seguridad La Roca para que respondan ante los tribunales”, precisó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

Las procesadas, quienes habían sido expulsadas previamente de Argentina en 2024 antes de ingresar a territorio colombiano, enfrentan la reactivación del juicio en la justicia ecuatoriana dentro del expediente ‘Blanqueo Fito’.

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En ese mismo proceso judicial, otros integrantes del círculo del capo ya han recibido condenas de hasta diez años de prisión, mientras que el líder principal permanece encarcelado en Estados Unidos a la espera de juicio por cargos de narcotráfico trasnacional.

La expulsión y traslado desde Colombia hacia Ecuador revalida los mecanismos de cooperación policial y judicial en el bloque multilateral Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado.