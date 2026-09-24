Fiscalía en Estados Unidos se opone a petición de casa por cárcel de Cilia Flores: estos son sus contundentes argumentos

El Gobierno de Estados Unidos, por medio de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se pronunció en contra de la moción presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, para cumplir su detención bajo arresto domiciliario.

Los fiscales argumentaron que la acusada representa un “riesgo extremo de fuga” y constituye un “peligro para la comunidad”.

De acuerdo con el memorando presentado por la Fiscalía, Flores podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión si es declarada culpable.

Según los fiscales, una condena de esa magnitud sería un fuerte incentivo para intentar evadir la justicia, particularmente considerando que la acusada tiene 69 años.

Flores y Maduro están acusados en Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, cargos frente a los cuales ambos se han declarado inocentes.

En el memorando su presentación, los fiscales también sostuvieron que los acusados habrían recurrido a actos de violencia extrema para facilitar sus actividades de narcotráfico y corrupción, incluyendo presuntos secuestros, agresiones y asesinatos.

Además, agregó que, una eventual libertad bajo fianza también podría representar un riesgo para personas en Venezuela, debido a la posibilidad de que Flores intentara ejercer presión o intimidar directamente a testigos y víctimas vinculados con el caso.