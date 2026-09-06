Régimen de Irán amenaza a EE. UU. con "una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa" si lanza más ataques

Este domingo, el principal negociador del régimen de Irán amenazó con una respuesta más contundente ante cualquier nuevo ataque por parte de Estados Unidos, esto luego de la última ronda de enfrentamientos por la ofensiva de Teherán a buques de guerra estadounidenses.

Los intercambios de disparos comenzaron con los ataques norteamericanos la semana pasada y se producen en medio de un punto muerto en la guerra de seis meses entre ambas partes.

Durante el conflicto, el régimen islámico de Irán ha mantenido el férreo control sobre el estratégico estrecho de Ormuz, mientras que Washington continúa con un contrabloqueo de los puertos iraníes con el que asfixia la economía iraní e implementa sanciones a entidades con vínculos financieros con la república islámica.

"Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionadas ha llegado a su fin", dijo en televisión el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien ha actuado como principal negociador en las conversaciones.

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Y añadió: "Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa".

Este sábado, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las operaciones militares en la región, informó que Irán había disparado sin éxito contra dos buques de guerra estadounidenses: un portaaviones y un destructor.

Mientras que Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (brazo ideológico del Ejército iraní) afirmó que los buques de guerra se vieron "obligados a retirarse" tras "sufrir daños", el CENTCOM aseguró que lograron evadir los ataques.

En respuesta, el Ejército de EE.UU. dijo haber atacado tres petroleros vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní.