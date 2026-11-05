El enigmático mensaje de Rafael Lacava tras observar en encuestas su bajo nivel de popularidad al frente del estado Carabobo

La gestión de Rafael Lacava, gobernador chavista del estado Carabobo, continúa generando opiniones entre los ciudadanos.

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Su nivel de popularidad ha vuelto al centro del debate debido a los resultados de distintas encuestas y a sus declaraciones en redes sociales y medios de comunicación.

Algunos estudios de opinión, difundidos por firmas independientes, señalan que el rechazo a su administración alcanza hasta el 78,3 %.

Entre los factores que explicarían el descontento figuran las fallas en los servicios públicos, los constantes cortes eléctricos y los señalamientos de presuntas irregularidades administrativas.

Ante esto, el propio Lacava dejó un "enigmático" mensaje a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

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"Por ahora, no se puede, esperaremos", pronunció Lacava en un video difundido en plataformas digitales como Facebook e Instagram.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando aseguró en una entrevista que en el estado Carabobo "nunca se va la luz".

Al ser consultado sobre un plan de racionamiento eléctrico que había anunciado anteriormente, respondió que lo había dicho "echando broma", con la intención de que la población creyera que habría cortes programados.

En esa línea, sus palabras generaron críticas en medio de las constantes interrupciones del servicio.

El gobernador también ha respondido a las manifestaciones de inconformidad a través de las redes sociales. En una de sus publicaciones se refirió a quienes protestaban como "cuatro gatos", expresión que provocó nuevas reacciones entre sus detractores.