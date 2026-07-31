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Programa: Club de Prensa

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos ha reactivado el despliegue del avión P-8 Poseidón en Medio Oriente, una aeronave especializada en reconocimiento marítimo capaz de reabastecerse en pleno vuelo para extender sus operaciones. Se trata de una medida que hace parte del refuerzo de la ofensiva de Washington contra el régimen islámico en una zona de creciente tensión militar y comercial, que representa el mayor escudo de vigilancia de las fuerzas militares en operaciones marítimas de esta naturaleza.

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