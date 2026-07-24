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Viernes, 24 de julio de 2026
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Maduro

Así es como Maduro se burlaba de sus propios "colaboradores" en plena crisis alimentaria en Venezuela por cuenta de su dictadura

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Cilia Flores, alto mando de la dictadura venezolana - Foto de referencia: EFE
Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Cilia Flores, alto mando de la dictadura venezolana - Foto de referencia: EFE
Maduro y su esposa cumplen más de cinco meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron el miércoles 22 de julio a la tercera audiencia en el proceso en su contra por narcoterrorismo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan.

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Durante la audiencia se observó a Nicolás Maduro y Cilia Flores visiblemente delgados.

De hecho, recientemente se conocieron los bocetos de Maduro y Flores durante su comparecencia ante el estrado judicial en Manhattan, lo que evidencia la información sobre la delgadez de sus cuerpos.

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Pese a estar más delgado, se sabe que el dictador tiene acceso a avena caliente, pan integral, fruta y café al desayuno, y lasaña con carne, fajitas de pollo, hamburguesas, verduras al vapor y papas horneadas para el almuerzo y la cena.

'Guardando las distancias', hace unos años, así se burlaba Maduro de sus propios "colaboradores" en plena crisis alimentaria en Venezuela por cuenta de su dictadura.

Maduro y Flores cumplen más de cinco meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

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El proceso judicial contra el dictador venezolano por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.

Estando en el poder, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.

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