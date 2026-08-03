Daniel Ortega continúa desafiando las presiones internacionales; pretende reforma que afecta la democracia

En Nicaragua, el líder de la dictadura, Daniel Ortega, continúa desafiando la presión internacional; recientemente anunció que pretende adelantar una reforma que busca seguir sepultando la democracia en la nación centroamericana. Para tratar este tema, el programa La Mañana de NTN24 conversó con Félix Maradiaga, ex precandidato presidencial de Nicaragua.