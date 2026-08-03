En medio de escándalos y polémicas: así transcurrió el gobierno de Gustavo Petro y su entorno

A tan solo cuatro días de que termine la administración de Gustavo Petro, siguen saliendo a la luz los escándalos de corrupción relacionados con su gobierno y su entorno de confianza. Recientemente, la revista Semana reveló grabaciones inéditas que vinculan a Verónica Alcocer, exesposa de Petro, y a su círculo más cercano, esto según la denuncia de Eva Ferrer, una ciudadana española amiga de Alcocer y excolaboradora de la Casa de Nariño.