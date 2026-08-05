Denuncian ante la CIDH que Delcy Rodríguez consolidó un “sistema de gobernanza criminal” en Venezuela

Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los impactos de la minería y las actividades extractivas en Venezuela, organizaciones denunciaron la existencia de un “sistema de gobernanza criminal híbrida” que habría permitido la expansión y consolidación de grupos armados en zonas mineras del país.

Los representantes de las organizaciones afirmaron que Venezuela se ha convertido en un “playground” para estructuras criminales que ejercen control sobre territorios dedicados a la explotación minera, especialmente en el sur del país.

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De acuerdo con un informe de SOS Orinoco, se ha identificado la presencia de al menos 26 grupos armados organizados en 20 de los 21 municipios, entre ellos el ELN y las FARC, señalados como actores con influencia en las zonas de extracción.

“La evidencia recopilada apunta a un sistema de gobernanza criminal hibrida con un impacto transnacional y transfronterizo”, indicó Cristina lisa, fundadora de SOS Orinoco.

Ante ello, se señala a Delcy Rodríguez como responsable directa de la consolidación de este esquema de control. “Asumir la presidencia interina ilegitima le ha permitido el control del aparato financiero, la cartera de petróleo, el frente diplomático y la supervisión de las empresas miliares”.

Asimismo, alertaron que la presencia de grupos armados y la falta de garantías institucionales han generado temor entre inversionistas internacionales, quienes evitarían participar en el sector minero venezolano ante el riesgo de quedar vinculados con estructuras ilegales que continúan operando en la región.