“Quienes originaron el problema fue la élite castrista”: activista cubana por los apagones que azotan la isla

Nuevas protestas en Cuba como parte del aniversario del 11J. A oscuras por la falta de electricidad, los cubanos hicieron un cacerolazo y gritaron consignas contra las cabezas del régimen.

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Ante los constantes y prolongados cortes de electricidad, que pueden extenderse por treinta horas seguidas en la capital, e incluso más en el interior del país, los cubanos no ocultan su cansancio e impotencia.

Amelia Calzadilla, activista cubana, habló con La Tarde de NTN24 sobre estos apagones y aseveró que la más reciente falla eléctrica podría tener que ver con un intento de saboteo a la conmemoración del 11J.

“Hay una desconexión total, tanto eléctrica como de telecomunicaciones, se hace casi imposible comunicarse con la isla. Este apagón no parece tener que ver con la destrucción del sistema, sino algo más bien planificado para sabotear la conmemoración del 11 de julio”, aseveró.

Posteriormente se refirió al cacerolazo: “El uso de las cacerolas es algo muy simbólico porque otra crisis que tenemos es el de los alimentos, puesto que ante los constantes apagones aumenta la precariedad y los pocos alimentos en las neveras se echan a perder. Es algo simbólico y al unísono”.

“Es una burla que el títere Díaz Canel diga que en lugar de usar los cacerolazos contra ellos los usemos contra la embajada de Estados Unidos, porque ellos son los verdaderos responsables, pero todos en la isla sabemos que quienes originaron el verdadero problema fue la élite castrista que ha demostrado vivir con todos los privilegios mientras el pueblo sufre la más absoluta miseria”, complementó la activista.