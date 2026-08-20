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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Estas son las dos universidades colombianas que lograron entrar en uno de los rankings universitarios más importantes del mundo

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Universidades - Foto Canva
Universidades - Foto Canva
Dentro del grupo de instituciones colombianas evaluadas, ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.

Dos universidades colombianas lograron posicionarse entre las 1.000 instituciones de educación superior con mejor desempeño en el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026, uno de los principales escalafones internacionales para medir el rendimiento académico y científico de las universidades.

La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia quedaron clasificadas en el rango 801-900 a nivel mundial. Dentro del grupo de instituciones colombianas evaluadas, ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.

La presencia de ambas universidades adquiere relevancia si se tiene en cuenta la amplitud de la evaluación. El ARWU analiza cada año los resultados de más de 2.500 universidades alrededor del mundo, pero solo incluye en su clasificación a las 1.000 que presentan los desempeños más destacados.

El liderazgo mundial continúa en manos de instituciones estadounidenses. Harvard University encabeza la clasificación, seguida por Stanford University y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). En el cuarto lugar aparece la University of Cambridge, del Reino Unido, mientras que University of California, Berkeley ocupa la quinta posición.

El Academic Ranking of World Universities se diferencia de otros listados internacionales porque no basa su clasificación principalmente en encuestas de percepción, opiniones de estudiantes o reputación institucional. Su metodología está enfocada, sobre todo, en la investigación científica, la producción académica y los reconocimientos obtenidos por investigadores y egresados.

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Para establecer las posiciones, el ranking utiliza seis indicadores. Entre ellos se encuentran los egresados y profesores que han recibido premios Nobel o Medallas Fields, la presencia de investigadores altamente citados y el número de artículos científicos publicados en revistas de reconocido impacto.

También se considera la producción registrada en Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index de Web of Science, además de los trabajos publicados en Nature y Science. Finalmente, se mide el rendimiento académico de cada institución en relación con su número de profesores.

En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, el indicador con mejor resultado fue PUB, asociado a la cantidad de publicaciones científicas indexadas, con 24,8 puntos. La institución obtuvo además 10,8 puntos en PCP, correspondiente al rendimiento académico per cápita, y 7,1 en N&S, indicador que contempla los artículos publicados en Nature y Science.

En cambio, la universidad no sumó puntos en Alumni, Award y HiCi. Estos indicadores están relacionados con los egresados y profesores reconocidos con premios Nobel o Medallas Fields, así como con la cantidad de investigadores altamente citados.

La Universidad de Antioquia, por su parte, alcanzó 20,4 puntos en PUB, su mejor resultado dentro de la evaluación. También registró 9,4 puntos en PCP, 7,4 en HiCi y 6,1 en N&S. Al igual que la Universidad Nacional, no obtuvo puntuación en los indicadores Alumni y Award.

Los resultados permiten concluir que el desempeño de las dos universidades colombianas en el ARWU está sustentado principalmente en su producción científica, el impacto de sus publicaciones y sus indicadores de rendimiento académico. El ranking, por tanto, no representa una medición integral de la calidad educativa, sino una evaluación centrada especialmente en la actividad investigativa y académica.

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