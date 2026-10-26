Ministerio de Salud de Colombia denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en recursos para hospitales por más de 32 mil millones de pesos

El Ministerio de Salud puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en la asignación de recursos destinados a hospitales, luego de identificar decisiones administrativas que, según una publicación de la Presidencia de Colombia, habrían excedido el respaldo presupuestal en más de $32.500 millones.

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De acuerdo con el pronunciamiento divulgado por la Presidencia, la entidad entregó documentación a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se determinen las posibles responsabilidades. El caso se relaciona con resoluciones expedidas a mediados de 2026, sobre las cuales se habrían identificado inconsistencias que ahora deberán ser examinadas por los organismos competentes.

La denuncia se conoce en medio de una revisión más amplia de la situación administrativa y financiera del Ministerio de Salud. El 7 de septiembre de 2026, la ministra Ana María Vesga informó que había presentado una denuncia ante la Fiscalía por posibles hechos de corrupción y entregado una grabación para que las autoridades determinaran su autenticidad y valor probatorio.

En ese pronunciamiento, el Ministerio también reportó que revisaba 28 resoluciones relacionadas con 176 proyectos por más de $490.000 millones. De ese conjunto, 108 proyectos, por aproximadamente $365.604 millones, no contaban con registro presupuestal, según las cifras oficiales. La cartera señaló que cerca del 83 % de ese valor correspondía a obras de infraestructura.

Además, la revisión presupuestal identificó una diferencia cercana a los $2,9 billones entre los recursos comprometidos y aquellos que habían llegado a la etapa de obligación y pago en uno de los principales rubros analizados. Esta diferencia no demuestra, por sí misma, que el dinero haya desaparecido o que se haya cometido un delito, pero motivó nuevas verificaciones sobre las asignaciones y su ejecución.

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Ante estos hallazgos, el Ministerio anunció medidas para reforzar el control sobre la contratación y revisar los soportes técnicos, jurídicos y presupuestales de los proyectos. La entidad también aseguró que facilitaría la información requerida por los organismos de control.

“La entidad facilitará toda la información requerida por los organismos de control para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, reafirmando el compromiso inquebrantable con la transparencia y el cuidado riguroso de los recursos de la salud pública”, aseveró la entidad.

Ahora, será responsabilidad de la Fiscalía establecer si las presuntas irregularidades reportadas constituyen conductas delictivas e identificar a los posibles responsables. Por el momento, los señalamientos deben entenderse como hechos bajo revisión y no como responsabilidades penales demostradas.