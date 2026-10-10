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Ilia Calderón: la historia de superación que la convirtió en un referente del periodismo latino en EE. UU.

octubre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Ilia Calderón, reconocida periodista, se ha convertido en un símbolo de perseverancia y éxito para la comunidad latina en Estados Unidos. Su historia es una inspiradora travesía desde Istmina, Chocó, hasta alcanzar las cumbres del periodismo en el país norteamericano. Calderón inició su carrera en un pequeño canal regional en Colombia, Teleantioquia, antes de llegar a los principales escenarios mediáticos. La periodista relata cómo, desde su infancia en Chocó, una región con recursos limitados, soñaba con un futuro más grande. “Desde pequeña sentía que quería hacer cosas más grandes”, comenta Calderón sobre su infancia. A los 10 años, compartió con su madre su deseo de salir de su pueblo natal para buscar nuevas oportunidades, lo que la llevó a Medellín y, posteriormente, a cursar una carrera universitaria en la Pontificia Universidad Bolivariana. Ilia comenzó estudiando Trabajo Social, impulsada por un anhelo de equidad, pero fue su incursión en el periodismo lo que definiría su futuro. Su camino hacia el estrellato en los medios de comunicación internacionales no fue inmediato. Calderón enfrentó retos y momentos de incertidumbre a lo largo de su trayectoria profesional. Sin embargo, su determinación y confianza la guiaron hacia nuevas oportunidades, como su inesperada audición para Telemundo, que finalmente la llevó a establecerse en Miami, donde su carrera despegó definitivamente.

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