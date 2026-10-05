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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Elecciones en Brasil

Así reaccionan varios líderes luego de que Flávio Bolsonaro ganara primer lugar a Lula en Brasil; "el verdadero cambio es derrotar a la izquierda", dijo De la Espriella

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Reacciones de líderes internacionales tras la victoria parcial de Bolsonaro en Brasil - EFE
Reacciones de líderes internacionales tras la victoria parcial de Bolsonaro en Brasil - EFE
Con el 98,36 % de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 47,31 % de los sufragios, frente al 44,83 % de Lula, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil este domingo dejó ver el respaldo de distintos dirigentes latinoamericanos al senador Flávio Bolsonaro, quien se impuso sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero no alcanzó el 50 % de los votos válidos y deberá enfrentarlo nuevamente en segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Con el 98,36 % de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 47,31 % de los sufragios, frente al 44,83 % de Lula, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

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Bolsonaro quedó cerca de imponerse en primera vuelta, pero perdió ventaja a medida que avanzó el escrutinio en el noreste de Brasil, principal bastión electoral de la izquierda.

Los otros diez candidatos a la Presidencia quedaron fuera de la contienda. Detrás de los dos más votados se ubicaron Augusto Cury, con el 2,90 %; el dirigente de ultraderecha Renan Santos, con el 2,26 %; el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado, con el 2,20 %; y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, con el 0,28 %.

El presidente argentino, Javier Milei, fue una de las primeras figuras internacionales en felicitar a Bolsonaro por el resultado. “La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió en X.

Asimismo, también expresó su intención de fortalecer la relación entre ambos países ante un eventual triunfo de Bolsonaro en la segunda vuelta.

El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, afirmó.

El mandatario argentino cerró su mensaje con su frase “viva la libertad, carajo” y acompañó la publicación con una fotografía junto a Bolsonaro y un estandarte con la leyenda: “La victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

Del mismo modo, se pronunció la líder democrática venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien reconoció a Bolsonaro por haber quedado primero en la primera vuelta.

Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que pudieron ejercer con orgullo la soberanía popular a través del voto. Mi reconocimiento a Flavio Bolsonaro, ganador de esta primera vuelta”, escribió en X.

Machado vinculó el resultado brasileño con el escenario político regional. “Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región”, afirmó.

En su mensaje, la dirigente venezolana también aseguró que muy pronto Venezuela seguirá un camino hacia una democracia.

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“Muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la libertad y dejaremos atrás, para siempre, el comunismo, la violencia y el crimen”, aseveró.

En el mismo sentido, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, también expresó su respaldo a Bolsonaro durante el escrutinio.

Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda”, escribió en su cuenta de X.

De la Espriella envió, además, un “abrazo grande” a Bolsonaro, a quien calificó como un “amigo”.

Finalmente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también felicitó al candidato brasileño Flávio Bolsonaro por su desempeño en la primera vuelta.

Felicidades, Flávio Bolsonaro, por la votación de ayer y buena suerte en la final. Espero con interés restaurar la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil. Mis mejores deseos por tu gran victoria, amigo”, escribió.

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