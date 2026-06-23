Preparan operativo para recuperar el cuerpo del escalador "Botas Verdes", congelado en el Everest desde hace 30 años

La India está preparando una misión para recuperar los restos de un escalador del Everest conocido como "Botas Verdes", esto luego de que las pruebas de ADN confirmaran que era un soldado de ese país.

"Botas Verdes" se ha convertido en un poderoso símbolo que refleja la peligrosidad de escalar esta montaña y el triste destino de muchos aventureros que se lanzan a esta dura prueba.

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Su cuerpo congelado también ha convertido en uno de los puntos de referencia más reconocibles del Everest para los montañistas.

El cuerpo, que recibió su nombre por las distintivas botas de color lima que llevaba el escalador, ha permanecido en una cueva a unos 8.500 metros de altitud desde mayo de 1996, cuando una catastrófica ventisca acabó con la vida de ocho escaladores en la montaña más alta del mundo.

Durante mucho tiempo se creyó que la identidad del escalador era la de Tsewang Paljor, perteneciente a la Policía Fronteriza Indo-Tibetana (ITBP), una fuerza de seguridad india.

En cambio, la ITBP afirmó haber confirmado que se trataba de su compañero, Dorje Morup, uno de los dos compañeros de Paljor en la misma ascensión que terminó en tragedia.

Asimismo, la ITBP aprovechó para abrir una licitación para la presentación de ofertas para una "operación de recuperación", afirmando que había confirmado que se trataba de Morup a través de un "proceso de verificación previa" que llevó a cabo en 2024.

Documentos publicados en un sitio web del gobierno indio detallan dicha expedición, que, según se indica, incluyó la recolección de muestras de ADN. Esta es la primera vez que las autoridades han declarado formalmente la identidad del cuerpo.

La recuperación de cadáveres a gran altitud no es fácil, se dice que morir en el Everest es terminar sepultado allí mismo, por lo que tomar el cadáver de 'Botas Verdes' es una misión de gran envergadura que requiere de varios escaladores.

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En dicha montaña más de 300 personas han muerto desde que comenzaron las expediciones en la década de 1920 y muchos cuerpos aún permanecen allí.

Muchas están ocultas bajo la nieve o engullidas por profundas grietas, pero otras están empezando a emerger a medida que el cambio climático reduce el espesor de la nieve y el hielo.

Algunas, como "Botas Verdes", han recibido nombres de los escaladores que las ven en su intento por alcanzar la cima.

Hay casos sorprendentes y escabrosos como el del cuerpo de George Mallory, escalador británico que desapareció durante un intento de alcanzar la cima en 1924 y que fue encontrado en 1999.

Nunca se ha encontrado a su compañero de escalada, Andrew Irvine, ni tampoco su cámara, que podría aportar importantes pruebas de una ascensión exitosa que reescribiría la historia del montañismo.