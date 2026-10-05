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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Béisbol

Hazaña en la MLB: colombiano Didier Fuentes firma un debut histórico en postemporada y empata la Serie Divisional para Atlanta ante los Dodgers

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Beisbolistas Colombiano, Didier Fuentes-Foto: Tomada de X @Braves
Beisbolistas Colombiano, Didier Fuentes-Foto: Tomada de X @Braves
El joven lanzador deslumbró desde el montículo con una actuación dominante que selló la victoria de los Bravos en el segundo juego de la llave.

El lanzador Didier Fuentes escribió una página dorada en las Grandes Ligas tras liderar el triunfo de los Bravos de Atlanta en el segundo compromiso de la Serie Divisional.

Con una exhibición de solidez y control sobre la loma de los disparos, el serpentinero maniató a la ofensiva rival durante una actuación de alto calibre que aseguró la igualdad en la eliminatoria.

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La joya de pitcheo del novato no solo frenó el impulso del equipo contrario, sino que estableció una marca sin precedentes para un debutante de su edad en instancias definitivas del béisbol organizado.

Desde la primera entrada, Fuentes mostró una efectividad impecable en la mezcla de sus lanzamientos, estrategia que desarticuló por completo los bates enemigos y le permitió acumular ponches decisivos en momentos de máxima presión.

“Sabía la responsabilidad que tenía sobre los hombros y salí a ejecutar el plan de juego con determinación. El respaldo de la defensiva me dio la confianza necesaria para atacar la zona de strike en todo momento”, declaró el pelotero tras la conclusión del encuentro.

El cuerpo técnico y los analistas de la liga destacaron el temple del abridor, quien mantuvo el dominio del juego sin conceder mayores libertades a los bates de poder de la novena rival.

Con esta victoria colectiva, los Bravos de Atlanta igualaron la Serie Divisional a un triunfo por bando y trasladarán la acción a su estadio para los siguientes juegos de la postemporada.

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La actuación inolvidable de Didier Fuentes no solo encendió la ilusión de los fanáticos de Atlanta, sino que confirmó la irrupción de una nueva figura estelar en el escenario del béisbol internacional.

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