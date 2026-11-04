Marte no está muerto en su interior, sino inactivo: sonda detecta filtraciones de gas volcánico en el Planeta Rojo

Una investigación científica liderada por la Agencia Espacial Europea (ESA), en el marco de la misión colaborativa ExoMars Trace Gas Orbiter, reveló que Marte no es un planeta geológicamente extinto, sino que conserva focos de actividad latente en su interior magmático.

El estudio, publicado este miércoles en la revista especializada Science Advances, fundamenta sus hallazgos en la localización de picos concentrados de cloruro de hidrógeno un gas típicamente asociado al escape magmático terrestre sobre las laderas septentrionales y las fisuras del volcán Alba Mons a comienzos de la temporada estival marciana.

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El análisis combinado de la atmósfera y la superficie, mediante espectrómetros infrarrojos y la cámara de alta resolución CaSSIS, permitió identificar delgadas grietas y alteraciones de coloración en el terreno, las cuales actuarían como conductos o fumarolas por donde ascienden los gases atrapados tras el deshielo invernal de la corteza.

El profesor Daniel Mege, del Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias y coautor del informe, destacó que estas filtraciones señalan la existencia de cámaras magmáticas inactivas que, al entrar en contacto con aguas subterráneas, podrían generar nichos hidrotermales cálidos aptos para el desarrollo de microorganismos protegidos de las duras condiciones de la superficie.

“Al observar la distribución espacial de las filtraciones, nos quedó claro que había algo volcánico detrás, pero había que demostrarlo. Tras examinar los procesos químicos posibles en la atmósfera marciana, creemos que las filtraciones están relacionadas con una cámara magmática inactiva”, indicó Mege.

El hallazgo tiene implicaciones significativas para la búsqueda de vida. Los investigadores sugieren que estos sistemas hidrotermales podrían haber contribuido a una atmósfera más densa y a un clima más cálido en el pasado, con la consecuente presencia de agua líquida en la superficie.

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“Si la lava asciende a través de la corteza, entrará en contacto con el agua subterránea y esto podría dar lugar a nichos cálidos y habitables”, subrayó Mege, con la conclusión de que estos entornos podrían contener los ingredientes y la energía necesarios para el desarrollo de microorganismos.