Piden en Venezuela que el régimen desbloquee medios de comunicación tras la tragedia, incluido NTN24

En medio de la tragedia en Venezuela por los terremotos del 24 de junio, que a la fecha han cobrado la vida de más de 5.200 personas, organizaciones piden al régimen chavista que desbloquee a medios de comunicación, argumentando que "el acceso a la información puede salvar vidas". Óscar Murillo, director de Provea, abogó por el derecho a la libertad de prensa y mencionó el Canal de las Américas: "Recordemos que todavía en las cableras nacionales, en las plataformas de televisión pública o privada no existen algunos canales, como por ejemplo NTN24".