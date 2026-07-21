NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

Piden en Venezuela que el régimen desbloquee medios de comunicación tras la tragedia, incluido NTN24

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio de la tragedia en Venezuela por los terremotos del 24 de junio, que a la fecha han cobrado la vida de más de 5.200 personas, organizaciones piden al régimen chavista que desbloquee a medios de comunicación, argumentando que "el acceso a la información puede salvar vidas". Óscar Murillo, director de Provea, abogó por el derecho a la libertad de prensa y mencionó el Canal de las Américas: "Recordemos que todavía en las cableras nacionales, en las plataformas de televisión pública o privada no existen algunos canales, como por ejemplo NTN24".

También le puede interesar

Sobreviviente de los terremotos en Venezuela/ FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

El relato entre lágrimas de un sobreviviente de los terremotos en Venezuela: “Mi esposa mi bebé y yo somos un milagro”

Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela

Piden en Venezuela que el régimen desbloquee medios de comunicación tras la tragedia, incluido NTN24

Hantavirus | Foto: Canva
hantavirus

Se confirman la muerte de 3 personas en Venezuela por Hantavirus en medio de la tragedia por los terremotos

Instalaciones del Departamento de Estado, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Informe

Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos evalúa inmunidad para Delcy Rodríguez ante emblemática demanda: exagente de la DEA analiza

Nicolás Maduro enfrentará su tercera audiencia en Estados Unidos este miércoles 22 de julio.
Nicolás Maduro

De un desafiente y soberbio Maduro a un simple reo reprendido por un juez: los históricos momentos que deja este proceso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El relato entre lágrimas de un sobreviviente de los terremotos en Venezuela: “Mi esposa mi bebé y yo somos un milagro”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Daniel Ortega es una máxima amenaza a la democracia”: excandidato presidencial nicaragüense

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos evalúa inmunidad para Delcy Rodríguez ante emblemática demanda: exagente de la DEA analiza

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP/Canva
Secuestrados por el ELN

Funcionarios del CTI, secuestrados por EL ELN, piden al gobierno de Petro que intervenga en su liberación

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Arriban a Caracas aviones desde Estados Unidos con ayuda humanitaria y equipos de rescate tras devastadores terremotos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos evalúa inmunidad para Delcy Rodríguez ante emblemática demanda: exagente de la DEA analiza

Fanáticos de fútbol viendo un partido del Mundial 2026 - Foto de referencia: EFE
Mundial

Estas son las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP/Canva
Secuestrados por el ELN

Funcionarios del CTI, secuestrados por EL ELN, piden al gobierno de Petro que intervenga en su liberación

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Arriban a Caracas aviones desde Estados Unidos con ayuda humanitaria y equipos de rescate tras devastadores terremotos

Loro sobrevivió debajo de lso escombros en Venezuela tras los terremotos / FOTO: Captura de video
Terremoto en Venezuela

Rescataron a un loro bajo los escombros en La Guaira, Venezuela, que dejaron los devastadores terremotos

El seleccionador de España Luis de la Fuente celebra con el trofeo del Mundial de la FIFA 2026-Foto: EFE
Final del Mundial

Estos fueron los momentos clave que dejó la Final de la Copa 2026: los hinchas no paran de celebrar

Sudamericano Sub-17 - Foto: EFE
Fichaje

Liverpool anuncia el fichaje de promesa del fútbol colombiano procedente de importante club local

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre