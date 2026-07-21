Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde
Piden en Venezuela que el régimen desbloquee medios de comunicación tras la tragedia, incluido NTN24
En medio de la tragedia en Venezuela por los terremotos del 24 de junio, que a la fecha han cobrado la vida de más de 5.200 personas, organizaciones piden al régimen chavista que desbloquee a medios de comunicación, argumentando que "el acceso a la información puede salvar vidas". Óscar Murillo, director de Provea, abogó por el derecho a la libertad de prensa y mencionó el Canal de las Américas: "Recordemos que todavía en las cableras nacionales, en las plataformas de televisión pública o privada no existen algunos canales, como por ejemplo NTN24".