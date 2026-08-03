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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Donald Trump
Programa: Club de Prensa

La imagen en la que Trump insiste en presentar a Venezuela como el Estado 51 ¿Cuál es la estrategia?

agosto 3, 2026
Por: Miguel Pedreros
Esta situación ha generado múltiples debates entre la ciudadanía venezolana y el mismo régimen chavista

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