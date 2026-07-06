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Lunes, 06 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Habló Fabiana, la niña de 12 años que sobrevivió a los terremotos y se convirtió en símbolo de esperanza en Venezuela: "Pensé que iba a durar más días"

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Saúl Montes
Programa: La Tarde
En entrevista con NTN24, Fabiana y su madre, Karina Blanco, se refirieron a su caso en Venezuela, devastada por dos potentes terremotos.

NTN24 dialogó con Fabiana, la niña de 12 años que sobrevivió a los terremotos y se convirtió en símbolo de esperanza en Venezuela.

El rostro de la menor se popularizó luego de los devastadores terremotos de 7,2 y 7,5 que devastaron al país latinoamericano el 24 de junio.

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Una imagen de su rostro sonriendo, detrás de un hueco en una pared, se hizo viral en las redes sociales al reflejar con su sonrisa la esperanza de los que permanecen con vida debajo de los escombros.

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En diálogo con La Tarde de NTN24, la menor relató que su sonrisa “fue la esperanza y la fe que tuvo durante tantas horas” debajo de las ruinas de su casa antes de ser rescatada.

“Por eso sale esa sonrisa de mí”, dijo.

Sobre su rescate, aseguró que “pensó que iba a durar incluso más días, pero resultó todo lo contrario”.

Por otro lado, NTN24 dialogó con su madre, Karina Blanco, que relató cómo fue el angustiante momento en el que se enteró del desastre y sobre el rescate de su pequeña hija.

“Desde el primer momento siempre pasó por mi cabeza que el rescate no iba a ser posible (...) De la manera y la magnitud como llegué y vi mi edificio desplomado completamente en el piso, viviendo en el piso de uno de diez pisos, uno dice aquí no hay nada”, comentó.

Fabiana también logró grabar con su celular los angustiantes momentos debajo de los escombros de su edificio, pero por falta de señal no puedo compartirlos.

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“Yo estaba en el apartamento sola, estaba en la cocina, cuando siento el terremoto (...) vi a todos lados y todo se caía (...) la magnitud era tan fuerte que me caía de todo lo que me sostenía”, dijo.

Y añadió: “Tenía el teléfono en la mano que fue donde pude grabarme para poder pedir ayuda, pero no tuve éxito porque no tenía internet, no tenía señal”.

La cifra de fallecidos en Venezuela pasó este lunes de 3.342 a 3.535. Además, se reportó que hay al menos 16.740 heridos por cuenta de los devastadores terremotos.

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