El reconocido grupo colombiano ChocQuibTown anunció recientemente que está de vuelta después de lo que aseguraron se trató de una pausa en la que cada integrante recorrió su propio camino.

Goyo, Tostao y Slow Mike se reencuentran como la Trinidad que llevó el sonido del Pacífico colombiano a escenarios de todo el mundo.

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ChocQuibTown, el grupo ganador del Latin Grammy, regresa precisamente con "Trinidad I", un bundle de tres canciones que marca oficialmente su vuelta y abre un nuevo capítulo en su historia.

Bajo el concepto 'Romantic Style', el grupo muestra su faceta más romántica con "Se Puede" (Focus Track), "Todo Contigo" y "En La Sopa": tres canciones unidas por una misma idea.

El concepto de los temas, de acuerdo con la agrupación, es "sentir sin reservas y convertir el amor en motivo de baile, celebración y alegría. Una declaración que resume el espíritu de este regreso: + Amor - Orgullo."

Desde lo visual, en este regreso ChocQuibTown proyecta una imagen moderna con toques futuristas. Una estética que refuerza todo lo logrado en la sesión de fotos y video de esta nueva etapa.

Para construirla, el grupo trabajó junto al fotógrafo Juan Moore y el stylist Iván Ramírez, quienes encontraron un concepto visual que se ajusta a la propuesta musical de "Trinidad I".

El proyecto parte de una premisa que atraviesa sus letras y su propuesta sonora: "el amor llega desde distintos lugares y se vive de muchas maneras".

Como es costumbre para la esencia de la banda, sonidos tropicales, ritmos del Pacífico e influencias afrolatinas se encuentran con una producción contemporánea a cargo de CQT junto a Andrés Castro y Shafik Palis Jr., manteniendo el carácter festivo que distingue al grupo.

Durante la pausa como agrupación, cada uno exploró nuevas inquietudes musicales, desarrolló proyectos propios y siguió enriqueciendo su visión artística. Ahora, todas esas experiencias se reúnen otra vez en ChocQuibTown.

"Trinidad I", según el grupo originario del departamento del Chocó, recoge las ideas acumuladas en ese camino y las emociones que esperaban el momento indicado para convertirse en música.

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Cabe resaltar que "Trinidad I" es la primera de tres entregas. Con "Trinidad II" y "Trinidad III", ChocQuibTown mostrará otras caras de su universo musical: la energía del dancehall latino que hizo vibrar a millones con íconos como "De Donde Vengo Yo".

Además, el grupo prepara nuevos encuentros con el público, un gran espectáculo y una gira cuyos detalles adelantaron que se anunciarán "muy pronto".