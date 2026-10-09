Varias personas presentaron afectaciones tras fuertes turbulencias durante vuelo de Avianca con destino a Nueva York

Al menos ocho personas fueron hospitalizadas este viernes luego de que un avión de Avianca con destino Nueva York presentara una turbulencia imprevista durante el trayecto.

El vuelo que cubría la ruta Medellín-Nueva York realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 3:30 a. m., hora local, según indicó la aerolínea en un comunicado.

Según datos de la plataforma FlightAware, el avión despegó del Aeropuerto Internacional José María Córdova a las 10:40 p. m. del jueves y estaba previsto que llegara a Nueva York a las 8: 25 a.m.

De acuerdo con la aerolínea, nueve personas, 3 miembros de la tripulación de cabina y 6 pasajeros, presentaron afectaciones asociadas a la turbulencia.

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“Como medida preventiva y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la aerolínea, el vuelo AV042 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde la aeronave aterrizó de forma segura”, informaron.

“A su arribo, el equipo de Avianca y los servicios médicos del aeropuerto activaron los protocolos correspondientes para brindarles atención inmediata”, agregaron.

La entidad también indicó que, para los demás pasajeros, “el equipo de aeropuertos de Avianca ha dispuesto las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su itinerario hacia Nueva York, brindando asistencia y acompañamiento en todo momento”.

“Avianca mantiene contacto con los pasajeros y tripulantes involucrados, mientras continúa atendiendo la situación. La seguridad de nuestros clientes y colaboradores es y seguirá siendo el pilar fundamental de nuestra operación”, puntualizaron.