NTN24
Viernes, 09 de octubre de 2026
Viernes, 09 de octubre de 2026
Vuelo

Varias personas presentaron afectaciones tras fuertes turbulencias durante vuelo de Avianca con destino a Nueva York

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión de Avianca - AFP
Avión de Avianca - AFP
El vuelo que cubría la ruta Medellín-Nueva York realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 3:30 a. m., hora local, según indicó la aerolínea en un comunicado.

Al menos ocho personas fueron hospitalizadas este viernes luego de que un avión de Avianca con destino Nueva York presentara una turbulencia imprevista durante el trayecto.

El vuelo que cubría la ruta Medellín-Nueva York realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 3:30 a. m., hora local, según indicó la aerolínea en un comunicado.

Según datos de la plataforma FlightAware, el avión despegó del Aeropuerto Internacional José María Córdova a las 10:40 p. m. del jueves y estaba previsto que llegara a Nueva York a las 8: 25 a.m.

De acuerdo con la aerolínea, nueve personas, 3 miembros de la tripulación de cabina y 6 pasajeros, presentaron afectaciones asociadas a la turbulencia.

o

“Como medida preventiva y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la aerolínea, el vuelo AV042 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde la aeronave aterrizó de forma segura”, informaron.

“A su arribo, el equipo de Avianca y los servicios médicos del aeropuerto activaron los protocolos correspondientes para brindarles atención inmediata”, agregaron.

La entidad también indicó que, para los demás pasajeros, “el equipo de aeropuertos de Avianca ha dispuesto las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su itinerario hacia Nueva York, brindando asistencia y acompañamiento en todo momento”.

“Avianca mantiene contacto con los pasajeros y tripulantes involucrados, mientras continúa atendiendo la situación. La seguridad de nuestros clientes y colaboradores es y seguirá siendo el pilar fundamental de nuestra operación”, puntualizaron.

Temas relacionados:

Vuelo

Emergencia

Avianca

Aerolíneas

Nueva York

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Violencia sexual con objetos”: relato de madre de presos políticos sobre agresiones del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Gobierno de Abelardo presentará ante el Congreso “estatuto antiterrorista”: senador Cadavid

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Golpe binacional al Clan del Golfo entre Colombia y Panamá: 1 abatido y más de 16 detenidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Por fin se empieza a hacer justicia para Venezuela tras cargos presentados por EE. UU. contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por tortura?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Este es el escrito de acusación con el que EE. UU. imputó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Tercera audiencia de Nicolás Maduro
Maduro capturado

"EE.UU. sabe que está lidiando con personas vinculadas a torturas": Luis Carlos Díaz sobre nueva acusación contra Maduro y Cilia

Huracán Isaías | Foto: EFE
Huracán

¿Qué tan destructivo podría llegar a ser el huracán Isaías si llega a tomar mucha más fuerza?

Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

"No tiene vuelta atrás": Tamara Sujú sobre imputación por tortura contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Capturados en el operativo binacional entre fuerzas militares de Colombia y Panamá - Foto tomada de: X @Ejercito_Div7
Operación

Golpe binacional al Clan del Golfo entre Colombia y Panamá: 1 abatido y más de 16 detenidos

Delcy Rodríguez (EFE)
Regimen chavista

"Delcy representa hoy lo que ha sido el régimen de Maduro": alcalde de Málaga, Francisco de la Torre

Más de Actualidad

Ver más
Imagen de referencia (Colegios) - Canva
Medellín

Menor de edad ingresó armado a un colegio en Medellín y realizó varios disparos: esto se sabe

Ronda de conversaciones entre el régimen venezolano y la AN 2015 - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

ONG pide que se le dé prioridad a la liberación de presos políticos durante segunda ronda de conversaciones entre el régimen venezolano y la AN 2015

Régimen venezolano - Foto AFP
Cartel de Los Soles

¿Qué piensa EE. UU. del Cartel de los Soles tras capturar a Nicolás Maduro, pero aprobar el trabajo de Delcy Rodríguez?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Imagen de referencia (Colegios) - Canva
Medellín

Menor de edad ingresó armado a un colegio en Medellín y realizó varios disparos: esto se sabe

Ronda de conversaciones entre el régimen venezolano y la AN 2015 - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

ONG pide que se le dé prioridad a la liberación de presos políticos durante segunda ronda de conversaciones entre el régimen venezolano y la AN 2015

Régimen venezolano - Foto AFP
Cartel de Los Soles

¿Qué piensa EE. UU. del Cartel de los Soles tras capturar a Nicolás Maduro, pero aprobar el trabajo de Delcy Rodríguez?

El presidente de Suiza, Guy Parmelin-Foto: EFE
Suiza

Presidente de Suiza anuncia su dimisión del Gobierno federal el 31 de diciembre tras diez años de gestión

Primer plano de manos intercambiando dinero - Foto de referencia: Pexels
Corrupción

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Dinorah Figuera, presidente de la AN de Venezuela 2015 / Secuestro del exalcalde venezolano Javier Oropeza - Fotos: EFE / X
Dinorah Figuera

Tras instalación del segundo ciclo del diálogo, Dinorah Figuera dice sobre la detención de Javier Oropeza: "Se han comprometido a hacer todas las diligencias para su liberación"

Decreto para regular la protestas-Foto: ilustración Canva
Protestas Colombia

Sin tolerancia al vandalismo: así contempla el Gobierno de De la Espriella regular la protesta social e intervenir ante actos violentos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023