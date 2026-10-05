La organización Los Palos Grandes de Noche promueve atención física y psicológica gratuita a los afectados por el doblete sísmico en Venezuela

La organización vecinal 'Los Palos Grandes de Noche' suma esfuerzos para ofrecer asistencia física y psicológica gratuita a los residentes afectados por los recientes terremotos.

Ante los daños materiales y el impacto psicológico causados por el doblete sísmico, la iniciativa comunitaria activó un espacio de atención primaria en las cercanías de la Plaza Los Palos Grandes, en el municipio Chacao.

La iniciativa cuenta con: medicina general, cardiología, neurología, oncología, fisioterapia y psicología.

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En cuanto a la salud mental, los especialistas conversan diariamente con los afectados para mitigar estados de shock, ansiedad y estrés agudo derivados de la emergencia.

Por otra parte, cabe decir que el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.