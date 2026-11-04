Reconocido banco francés sufre ciberataque de 100 millones de euros

El banco regional francés Crédit Mutuel Arkéa informó que fue víctima de un ciberataque por unos 100 millones de euros, según una estimación provisional. La entidad lo indicó el miércoles por la noche en un comunicado.

El ataque ocurre menos de una semana después del que sufrió el gigante de las criptomonedas Binance, que estima una pérdida de 6.300 millones de dólares en activos.

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Tras esto, la Fiscalía de París abrió una investigación formal tras recibir una denuncia del banco, filial de Crédit Mutuel en Bretaña y otras zonas del oeste de Francia. La pesquisa se centra en un presunto ataque contra un sistema automatizado de tratamiento de datos, perpetrado por una organización criminal.

Cómo ocurrió, según el banco

Arkéa explicó que el ataque, que ya fue “controlado”, permitió a los piratas informáticos acceder a la cuenta del banco para hacer transferencias a otras entidades. Los clientes no se vieron afectados, pues sus cuentas no sufrieron ninguna pérdida.

Según la entidad, los fondos sustraídos fueron convertidos después en criptomonedas a través de plataformas especializadas. El banco descartó que las transferencias fueran producto de errores humanos y habló de “un ataque sofisticado procedente del exterior”.

Asimismo, no dio detalles sobre cómo se ejecutó ni sobre quién podría estar detrás.

Arkéa no confirmó los 133 millones de dólares en pérdidas que publicó el diario Le Télégramme, aunque reconoció que el monto comprometido es de esa magnitud.

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La entidad sostuvo que el importe, que todavía se está evaluando, “no es de tal magnitud como para poner en riesgo la salud financiera y la solidez del grupo”.

El banco obtuvo un beneficio neto de 230 millones de euros durante el primer semestre del año.

El rastro en la blockchain

El fraude fue revelado a comienzos de semana por ZachXBT, un investigador independiente especializado en rastrear fondos en la cadena de bloques (blockchain), la tecnología que sustenta las transacciones con criptomonedas.

El analista, que opera de forma anónima, aseguró que los fondos robados fueron canalizados a través de múltiples cuentas abiertas en plataformas de intercambio de criptomonedas.