Voluntarios recuperan otros cuatro cuerpos en Residencias Caribe, La Guaira, a más de tres meses del doblete sísmico que enlutó a Venezuela

Un equipo de voluntarios recuperó cuatro cuerpos de entre los escombros en el conjunto Residencias Caribe, situado en Caraballeda, La Guaira (Venezuela).

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El hallazgo se produce a más de tres meses del doblete sísmico que se registró en el país caribeño.

De las cuatro víctimas extraídas, solo se ha logrado identificar formalmente a una mujer de 48 años, de nombre Elizabeth Acosta, cuyo cuerpo se localizó en la Torre B.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.