Tras una semana después de su regreso, María Corina prepara el voto del exilio: lanza plataforma de registro

Una semana después de su regreso a Venezuela, María Corina Machado publicó un video con el mensaje "Seamos libres", reafirmando su compromiso con la restauración de la democracia en el país. La líder de Vente Venezuela realizó un recorrido de más de once horas desde Barquisimeto hasta Caracas, siendo recibida por miles de ciudadanos que salieron espontáneamente a las calles.

El retorno de Machado se produjo después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de autoridades de Estados Unidos, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo.

Durante su primera semana en el país, Machado cumplió con su compromiso de reunirse con las víctimas del régimen. Recibió a más de 100 familiares de presos políticos en la sede de su partido Vente Venezuela en Caracas, donde escuchó testimonios y denuncias. También visitó a Perkins Rocha, su asesor jurídico que permaneció más de 17 meses recluido en el centro de detención El Helicoide y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario con vigilancia policial las 24 horas.

La líder opositora también se reunió con víctimas del doble terremoto en La Guaira y ofreció su primera rueda de prensa desde la Universidad Católica Andrés Bello, donde agradeció al presidente Donald Trump por la captura de Maduro y reafirmó su compromiso con la libertad y la democracia.

Omar González, dirigente político de Vente Venezuela, señaló que "desde que María Corina Machado pisó tierra patria, cambió por completo el escenario político". González indicó que millones de venezolanos salieron a las calles en todo el territorio nacional, generando repercusiones inmediatas a nivel internacional, incluido el anuncio de Estados Unidos sobre la vacante de la presidencia y la convocatoria a elecciones.

Respecto al calendario electoral, González criticó a Delcy Rodríguez por hablar de elecciones "pero no dice cómo ni cuándo". Señaló que la mandataria interina y su hermano Jorge Rodríguez son "expertos en distraer, tratar de ganar tiempo para permanecer un ratito más en el poder".

VEA TAMBIÉN Revelan que pudo haber participación de fuerzas de EE. UU. en el bombardeo del régimen de Venezuela contra el ELN o

Vente Venezuela presentó una hoja de ruta que incluye la designación temporal de rectores del Consejo Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, seguida de la fijación de una fecha electoral definida. González enfatizó que "esto apaciguaría porque la gente tendría un horizonte definido".

El partido también lanzó la plataforma monitoreociudadano.net, diseñada para facilitar el registro electoral de hasta 4 millones de venezolanos en el exterior. González advirtió que aproximadamente 10 millones de venezolanos con derecho a votar no están en el registro electoral: 5 millones en el extranjero y 5 millones dentro del país.

La organización trabaja en la depuración del registro electoral para presentarlo a los nuevos rectores del CNE una vez sean designados, ubicando dónde están los venezolanos con derecho a voto en el mundo.